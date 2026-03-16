Ile Maurice: Gare aux commerçants qui ne respectent pas les prix

Dans un contexte marqué par les tensions au Moyen-Orient et leurs répercussions sur le commerce mondial, les autorités mauriciennes renforcent leur vigilance sur les prix des produits essentiels. Des officiers du ministère du Commerce et de la protection des consommateurs effectuent actuellement des visites surprises dans plusieurs commerces à travers le pays.

Ces inspections, menées par la Price Control Unit, visent à vérifier que les commerçants respectent les subventions accordées par l'État ainsi que les prix fixés par le gouvernement sur certains produits de base. Les autorités veulent ainsi prévenir toute hausse abusive, certains commerçants pouvant être tentés de profiter du climat d'incertitude internationale pour augmenter leurs prix. Le ministère prévoit de poursuivre ces contrôles de façon régulière. Le public est également invité à signaler tout abus ou non-respect des subventions en appelant le 185, une ligne dédiée pour alerter les autorités.

Ces mesures interviennent alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient commencent à se faire sentir sur le commerce mondial, notamment à travers la hausse des coûts du fret maritime et les perturbations dans les chaînes logistiques. Maurice, fortement dépendante des importations pour répondre à la consommation locale, reste particulièrement exposée à ces fluctuations. Les dernières données du commerce extérieur publiées par Statistics Mauritius indiquent qu'en 2025, les importations ont atteint Rs 318,9 milliards, contre Rs 107,7 milliards d'exportations, portant le déficit commercial à Rs 211,2 milliards.

Toutefois, selon une source proche du dossier, l'approvisionnement en produits alimentaires ne devrait pas être directement affecté. Les denrées ne sont pas importées des zones actuellement en tension. Les principaux partenaires commerciaux restent le Pakistan, la Turquie et Madagascar ainsi que plusieurs pays d'Inde et d'Asie. Si l'approvisionnement ne semble pas menacé pour l'instant, une hausse des cours sur les marchés internationaux pourrait néanmoins se répercuter sur les coûts d'importation et, à terme, sur les prix sur le marché local.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres