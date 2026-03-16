Ile Maurice: Un sexagénaire sérieusement blessé après avoir été percuté par une moto

Un grave accident de la route s'est produit dans la matinée de samedi, le 15 mars, le long de la route principale de Chemin-Grenier. Un piéton de 65 ans a été grièvement blessé après avoir été percuté par une motocyclette.

Selon les informations recueillies par la police de la localité, c'est vers 10 h 30 que le motocycliste aurait heurté le sexagénaire avant de s'enfuir. La victime, un retraité habitant la région, a été retrouvé blessé. Alertés, des policiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Chemin-Grenier ont rapidement transporté le blessé à l'hôpital de Souillac pour recevoir les premiers soins. Après avoir été examiné par un médecin, il a été transféré d'urgence à l'hôpital Jawaharlal Nehru, Rose-Belle, par le SAMU. Son état de santé est jugé critique et il a été admis à l'unité des soins intensifs.

L'enquête policière a permis d'identifier le motocycliste impliqué dans cet accident. Cet habitant de la région, âgé de 36 ans, a été arrêté puis placé en détention au poste de police de Rivière-des-Anguilles. Des tests d'alcoolémie et de dépistage de stupéfiants ont été effectués sur le suspect et se sont révélés négatifs. Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de cet accident.