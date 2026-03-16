Ile Maurice: Un sexagénaire sérieusement blessé après avoir été percuté par une moto

16 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un grave accident de la route s'est produit dans la matinée de samedi, le 15 mars, le long de la route principale de Chemin-Grenier. Un piéton de 65 ans a été grièvement blessé après avoir été percuté par une motocyclette.

Selon les informations recueillies par la police de la localité, c'est vers 10 h 30 que le motocycliste aurait heurté le sexagénaire avant de s'enfuir. La victime, un retraité habitant la région, a été retrouvé blessé. Alertés, des policiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Chemin-Grenier ont rapidement transporté le blessé à l'hôpital de Souillac pour recevoir les premiers soins. Après avoir été examiné par un médecin, il a été transféré d'urgence à l'hôpital Jawaharlal Nehru, Rose-Belle, par le SAMU. Son état de santé est jugé critique et il a été admis à l'unité des soins intensifs.

L'enquête policière a permis d'identifier le motocycliste impliqué dans cet accident. Cet habitant de la région, âgé de 36 ans, a été arrêté puis placé en détention au poste de police de Rivière-des-Anguilles. Des tests d'alcoolémie et de dépistage de stupéfiants ont été effectués sur le suspect et se sont révélés négatifs. Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de cet accident.

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