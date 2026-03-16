Ile Maurice: 90 sacs de bouteilles plastiques collectés par des scouts à Mahébourg

Dans le cadre de la campagne «Say Yes To Recycle», une grande opération de collecte de bouteilles en plastique a été organisée dans le cadre du projet «Plastic Tide Turners», mobilisant environ 120 scouts, comprenant des louveteaux (8-11 ans), scouts (12-15 ans), venturers (15-18 ans) et rovers (18-25 ans).

Cette initiative a été menée grâce à la collaboration entre le 1ᣵt Savanne Scout Group de Rivière-des-Anguilles et le 2nd Grand Port Scout Group de Mahébourg, avec l'appui de l'organisation environnementale Mission Verte. L'opération a également bénéficié du soutien des Village Councils de Beau-Vallon et Mahébourg ainsi que du Rotary Club de Mahébourg.

Quatre zones principales avaient été identifiées pour l'opération : Cité La Chaux, Cité Tôle, Mahébourg et Ville-Noire. Les louveteaux ont ratissé Cité La Chaux, et les Scouts, Cité Tôle. De leur côté, les venturers ont parcouru plusieurs rues de Mahébourg jusqu'à Ville-Noire. Les rovers, eux, ont assuré la coordination générale de l'activité, encadrant les plus jeunes et veillant au bon déroulement de l'opération sur le terrain. Bilan de leur opération : 90 sacs-poubelle remplis de bouteilles plastiques pesant au total 127 kilos.

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L'objectif principal de cette action était de sensibiliser les jeunes ainsi que la population locale à l'impact néfaste de la pollution plastique sur l'environnement, en particulier dans les espaces naturels et les zones urbaines. Et les scouts ont voulu démontrer que chacun peut jouer un rôle actif dans la protection de la planète. Mission accomplie.