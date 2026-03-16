Ile Maurice: Deux jeunes enlevés, transportés dans le nord et violemment agressés

Une violente agression a été rapportée dans la soirée du 11 mars à Bell-Village, Port-Louis. Deux jeunes affirment avoir été enlevés par un groupe d'individus avant d'être conduits dans le nord où ils auraient été brutalement agressés.

Un technicien de 25 ans explique qu'il se trouvait vers 22 h 40 à Bell-Village en compagnie de plusieurs amis à bord d'un 4x4 lorsqu'une camionnette privée de grise s'est arrêtée à leur hauteur. Quatre hommes en seraient descendus avant de le saisir ainsi qu'un autre jeune âgé de 17 ans. Ils les auraient forcés à monter dans le véhicule. Les deux victimes auraient ensuite été conduites dans la région de Bois-Rouge, à Pamplemousses, non loin de Cottage et de l'Espérance-Trébuchet. Sur place, un groupe d'individus les aurait agressées à coups de barres de fer et de gourdins, tout en leur assénant plusieurs coups de poing et de pied.

Au cours de l'altercation, le téléphone portable du technicien aurait été emporté. Le jeune homme de 25 ans a subi plusieurs blessures, notamment au bras droit, aux deux oreilles, à l'oeil gauche et qu'aux jambes. Il s'est rendu à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam, Pamplemousses, pour recevoir des soins. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette affaire et d'identifier les auteurs présumés de l'agression.

Par ailleurs, il ressort que le technicien et l'un des témoins dans cette affaire ont également été arrêtés dans le cadre d'une enquête distincte pour un cas présumé de vol. Une plainte provisoire a été faite contre eux le 12 mars et ils ont été placés en détention policière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres