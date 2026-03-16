Cote d'Ivoire: Gbêkê - Assahoré Konan Jacques appelle les cadres Gblo à l'unité pour accélérer le développement

Le ministre Assahoré Konan Jacques, par ailleurs président du Conseil régional du Gbêkê et cadre du canton Gblo, a lancé un appel fort à l'unité et à la cohésion des ressortissants de Diabo-Languibonou. C'était à l'occasion d'une rencontre tenue le dimanche 15 mars 2026, à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, à Abidjan.

Cette réunion, qui a mobilisé de nombreux cadres et autorités traditionnelles du canton, s'inscrivait dans une dynamique de réflexion autour du développement concerté de la localité. Pour le ministre Assahoré, le progrès du Gblo passe nécessairement par une synergie d'actions entre les fils et filles de la région.

« L'union fait la force. Nous devons travailler ensemble pour le développement de notre canton », a-t-il insisté, exhortant les cadres à privilégier l'intérêt collectif au-dessus de toute considération personnelle.

Un appel à dépasser les clivages politiques

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Dans son adresse, le président du Conseil régional du Gbêkê a mis en garde ses parents Gblo contre les divisions alimentées par les rivalités politiques. Selon lui, la politique doit rester un instrument au service du développement des communautés.

« La politique a pour but d'améliorer le développement dans nos communautés et non le contraire », a-t-il martelé, invitant chacun à dépasser les divergences afin de bâtir un front commun pour l'essor du canton.

La relance de l'Association pour le développement du Gblo

Au coeur des échanges figurait également la volonté du ministre Assahoré Konan Jacques de redynamiser l'Association pour le développement du Gblo (ADRB), une structure autrefois active mais restée en veille ces dernières années.

Dans cette perspective, il a appelé les jeunes cadres à jouer un rôle déterminant dans la relance de cette organisation, appelée à devenir un véritable levier de développement pour la localité.

Les participants ont salué cette initiative et exprimé leur engagement à se mobiliser pour redonner vie à l'association afin de contribuer efficacement à l'essor du canton Gblo.

Une forte mobilisation autour du leadership du ministre

La rencontre a également été marquée par une forte mobilisation des ressortissants de Diabo-Languibonou. Les 113 chefs coutumiers du Gblo ont répondu présents, aux côtés du chef de canton, Nana Thomas Bateh.

La salle de conférence, d'une capacité de plus de 300 places, s'est révélée trop exiguë pour contenir l'ensemble des participants, témoignant de l'intérêt suscité par cette rencontre.

« La salle était archi-comble. Aujourd'hui, nous reconnaissons tous que notre leader est le ministre Assahoré. Il est au-delà de nos divergences », a déclaré Christophe Konan, cadre du Gblo.

Paquinou 2026 : le Gbêkê en fête

Profitant de cette tribune, le ministre Assahoré Konan Jacques a également annoncé l'organisation, cette année dans la région du Gbêkê, de la célébration culturelle de Paquinou, la fête traditionnelle de Pâques en pays baoulé.

L'événement sera piloté par le Conseil régional du Gbêkê. Le lancement officiel est prévu le samedi 21 mars à Bouaké, avant la poursuite des festivités à Botro, l'un des départements de la région.

La cérémonie sera placée sous le haut patronage du Vice-Premier ministre Téné Birahima Ouattara, avec la participation attendue de plusieurs personnalités politiques, dont les ministres Amédée Kouakou, Kobenan Kouassi Adjoumani, Françoise Remarck et Siandou Fofana.

Le ministre Assahoré Konan Jacques a invité toutes les filles et tous les fils du Gbêkê à s'impliquer activement dans l'organisation de cet événement culturel majeur, appelé à devenir un grand rendez-vous de rassemblement et de valorisation des traditions dans la région.