Cote d'Ivoire: Nuit du destin - Kandia Camara appelle à prier pour le vivre ensemble

La communauté musulmane, sous l'impulsion du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim), a célébré dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2026, la nuit du destin ou encore appelée Laylatoul-Qadr, sur l'ensemble du territoire national.

Cette nuit ponctuée de prières, de bénédictions, d'invocation, de recueillement et de partage vaut à elle seule, selon les écritures saintes,1000 mois d'adoration. A l'occasion, le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara et le conseil municipal étaient aux côtés de leurs administrés, parcourant ainsi plusieurs lieux de culte.

De la mosquée Sainte foi, au quartier BC au rond-point de la gendarmerie en passant par la mosquée Salam d'Abobo Banco1, la première magistrate de la commune d'Abobo a invité les populations et les guides religieux à prier pour le vivre ensemble, pour la prospérité de cette circonscription électorale et de la Côte d'Ivoire entière.

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« Nous exhortons les populations ivoiriennes, les hommes de Dieu de continuer de prier pour la paix, le vivre ensemble, le partage et pour la cohésion sociale pour que notre pays demeure stable et surtout que les Ivoiriens vaquent à leurs occupations dans la quiétude, la sérénité. Et que le pays continue sa marche vers la Grande Côte d'Ivoire promise par le Président de la République Alassane Ouattara », a déclaré Kandia Camara, entourée des adjoints au maire.

Pour Kandia Camara, le fait que le jeûne et le carême chrétien coïncident, est une grâce, une bénédiction du puissant Allah. « Nous remercions le bon Dieu qui a permis que les hommes et les femmes de différentes confessions religieuses puissent le louer, le célébrer à la même période. Ces hommes et ces femmes ont fait beaucoup de prières pour la Côte d'Ivoire, pour le Président de la République. Nous demandons à Allah d'exhausser ces prières et bénédictions qui ont été faites cette nuit et celles du mois de ramadan », a déclaré le maire d'Abobo.

A l'occasion de cette célébration, Kandia Camara et le conseil municipal d'Abobo, outre le numéraire, ont offert des vivres et des non-vivres aux communautés musulmanes.

A noter que la cérémonie officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera golf en présence du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement.