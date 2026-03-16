Cote d'Ivoire: Soutien aux accidentés du travail - L'Ong ReVivra lance ses activités par une action de solidarité

Dans le cadre du lancement officiel de ses activités, l'Ong ReVivra, en collaboration avec la Fédération ivoirienne pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, a procédé, le samedi 14 mars 2026, à Yopougon, à une distribution de kits alimentaires.

Cette action de solidarité visait à apporter un soutien aux victimes d'accidents du travail confrontées à de nombreuses difficultés socio-économiques et s'inscrit dans une dynamique d'entraide et d'accompagnement de cette catégorie de personnes souvent fragilisées par les conséquences physiques et professionnelles des accidents.

Selon la présidente de l'Ong ReVivra, Diaby Fatoumata, cette initiative organisée en période de pénitence se veut avant tout un geste de compassion et de solidarité envers des personnes parfois oubliées. « La plupart d'entre elles ne travaillent plus. Elles n'ont pas bénéficié d'un reclassement et ne peuvent plus exercer à leur poste. Nous devons travailler à leur insertion », a-t-elle indiqué.

Elle a souligné que ces victimes font face à de nombreuses difficultés financières liées à la perte de leur emploi après l'accident. Pour elle, l'assistance alimentaire constitue un premier pas vers un accompagnement plus structuré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Créée cette année, l'Ong ReVivra nourrit de grandes ambitions en faveur des victimes d'accidents du travail. L'organisation envisage notamment la création d'un centre de reconversion professionnelle destiné à favoriser leur insertion socio-économique.

« Nous allons mettre en place des formations pour essayer de les insérer et les soutenir avec des kits alimentaires », a précisé Diaby Fatoumata, évoquant la nécessité de redonner dignité et autonomie financière aux bénéficiaires.

De son côté, le président de la Fédération ivoirienne pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, Issa Samadougoudou, a salué cette initiative et appelé à renforcer les actions en faveur de la réinsertion des accidentés.

« Les besoins sont énormes. Au-delà des aides ponctuelles, il est important de penser à la réinsertion de ces personnes, de leur donner un emploi, de les reclasser et de les reconvertir », a-t-il plaidé.

Présent à la cérémonie, Guideau Serge Frédéric, manager du département des actions sanitaires et sociales à la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), a exprimé le soutien de l'institution à cette initiative.

« Tout ce qui concerne le partage intéresse la Cnps au plus haut niveau », a-t-il affirmé, tout en félicitant la fédération et l'Ong ReVivra pour leur engagement auprès des victimes.