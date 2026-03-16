Cote d'Ivoire: Jeûne du Ramadan et Carême - Le député Kra Kouamé Kouman offre 12 tonnes de vivres aux fidèles

À l'occasion du Ramadan musulman et du Carême chrétien, périodes de recueillement et de solidarité, le député Kra Kouamé Kouman, a posé un important acte de générosité à l'endroit des populations de sa zone. Le dimanche 15 mars 2026, à Bondo, il a procédé à la distribution de 12 tonnes de vivres, composées de 10 tonnes de riz et de 2 tonnes de sucre, destinées aux fidèles musulmans et chrétiens de plusieurs localités de sa circonscription.

Les bénéficiaires proviennent des sous-préfectures de Sapli-Sepingo, Yézimala, Laoudi-Ba, Bondo et Taoudi. À travers ce geste, le parlementaire entend soutenir les familles durant ces périodes spirituelles marquées par le jeûne, le partage et la prière.

Un geste de solidarité devenu une tradition

Cette action sociale n'est pas une première. Depuis plus d'une décennie, le député Kra Kouamé Kouman a instauré ce rendez-vous annuel avec ses administrés à l'approche du Ramadan et du Carême. L'objectif est de soulager les populations et de leur apporter un soutien concret dans ces moments de ferveur religieuse.

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Pour l'élu, ce geste dépasse le simple cadre politique. Il s'agit avant tout d'un engagement humain et social envers les populations de sa circonscription. En apportant ces vivres aux fidèles, il souhaite promouvoir les valeurs de solidarité, de fraternité et de partage qui fondent la cohésion sociale.

Des bénéficiaires reconnaissants

Les populations bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude au député pour cet acte de générosité. Bamba Inza, délégué RHDP de la zone Bondo-Taoudi, a salué la constance de l'initiative.

« Chaque année, depuis 2016, nous recevons des dons de vivres de la part du député Kra Kouamé Kouman. Nous tenons à lui dire merci pour sa générosité en faveur des populations », a-t-il déclaré.

Même son de cloche du côté de la communauté chrétienne. Prenant la parole au nom des fidèles de Bondo, Kouamé Jacob a tenu à exprimer la reconnaissance des chrétiens pour les nombreuses actions sociales menées par le député en faveur des populations de la localité.

Un appel à la prière pour la paix et la prospérité

Profitant de cette rencontre avec ses administrés, Kra Kouamé Kouman a invité les guides religieux musulmans et chrétiens à intensifier leurs prières pour la paix et la stabilité du pays. Il a particulièrement exhorté les fidèles à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que pour la prospérité et le développement de la Côte d'Ivoire.

À travers cette initiative, le député entend également renforcer l'esprit de solidarité interreligieuse et la cohésion sociale au sein de sa circonscription. Un message qui résonne avec force dans un contexte où la paix et le vivre-ensemble demeurent des valeurs essentielles pour le développement harmonieux de la nation.