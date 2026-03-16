Afrique: Préparation de la Coupe du Monde 2027 - La Côte d'Ivoire face à la France

Les Éléphants de Côte d'Ivoire entameront officiellement leur préparation pour la prochaine Coupe du Monde avec un match amical contre l'équipe de France. La rencontre est prévue le 4 juin 2026, à Nantes, au stade de la Beaujoire.

Ce premier rendez-vous de préparation constituera un moment clé pour le sélectionneur ivoirien, Emerse Faé, qui profitera de cette confrontation pour évaluer l'état de forme de ses joueurs et peaufiner ses choix tactiques avant la grande compétition mondiale.

Face aux Bleus, les Pachydermes d'Emerse Faé auront l'occasion de retrouver progressivement le rythme de la compétition internationale et d'affiner les automatismes au sein du groupe.

Ce match représente pour la sélection ivoirienne un test de prestige face à l'une des nations majeures du football mondial. Elle aura ainsi l'opportunité de mesurer son niveau face aux champions du monde 2018 et vice-champions du monde 2022, dans une rencontre qui s'annonce disputée.

Au-delà de l'enjeu sportif, cette affiche entre deux sélections reconnues pour leur talent promet un spectacle attractif pour les supporters. Elle permettra aussi de mettre en lumière la rivalité amicale entre le football européen et africain.