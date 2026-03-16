Cote d'Ivoire: Concert Coupé-Décalé - Dj Léo retrouve ses fans le 25 avril au Palais de la culture de Treichville

16 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

Après quelques années d'absence de la scène musicale, Yougoné Bi Goré Léopold alias Dj Léo, annonce son retour. Ce retour sera marqué par un concert inédit qu'il compte donner le 25 avril 2026, sur l'esplanade du Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. L'artiste s'exprimait le jeudi 12 mars 2026, lors d'une conférence de presse dans les locaux de Life Tv, à Cocody-Riviera-Golf, à Abidjan.

Pour cet artiste du Coupé-Décalé ivoirien, ce show avec ses fans au Palais de la Culture est qualifié de concert de confirmation. « J'ai fait deux fois le Palais. Je ne voulais pas y retourner. Mais si j'y suis pour une troisième fois, c'est pour moi une confirmation », a justifié Dj Léo.

À travers ces retrouvailles, l'artiste entend faire revivre aux populations ivoiriennes les ambiances des maquis de la « Rue Princesse », dans la commune de Yopougon, ainsi que celles des « Mille Maquis » à Marcory.

Le promoteur de cet événement musical, Willy Dumbo, souligne que le concert démarrera autour de 15 heures. Mais déjà, le public bénéficiera d'un spectacle à partir de 12 heures, avec une ambiance maquis.

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Plusieurs Dj et artistes de différentes générations du Coupé-Décalé défileront sur scène pour égayer les férus de ce rythme musical ivoirien. « La famille du Coupé-Décalé sera là. Nous venons nous amuser entre nous et partager la musique avec le public », a-t-il soutenu, promettant d'égrener plusieurs titres de son répertoire.

Revenant sur son absence de la scène musicale, Dj Léo se veut clair : « Il fallait reculer pour mieux sauter. Les gens pensaient que j'avais disparu, mais je travaillais toujours. Aujourd'hui, je reviens avec un spectacle inédit », a-t-il rassuré.

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