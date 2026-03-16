Ethiopie: Le pays et Italie échangent sur le renforcement de leur coopération économique à Rome

Addis-Abeba — Une délégation éthiopienne, dirigée par le ministre des Finances, Ahmed Shide, est actuellement à Rome pour des discussions de haut niveau visant à renforcer la coopération bilatérale entre l'Éthiopie et l'Italie.

Selon un communiqué du ministère des Finances, cette visite se concentre sur le développement du partenariat économique et l'expansion des domaines de collaboration entre les deux pays. Dans le cadre de la mission, le ministre Ahmed Shide s'est entretenu avec Edmondo Cirielli, vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et l'exploration de nouvelles opportunités de développement et d'échanges économiques.

Les deux parties ont examiné les moyens de consolider le partenariat historique existant, en mettant l'accent sur la coopération économique, le développement, l'accroissement des investissements privés et la stabilité ainsi que l'intégration régionales. Lors de la rencontre, le ministre Ahmed Shide a présenté un point sur le programme de réformes macroéconomiques de l'Éthiopie, mettant en avant les efforts pour renforcer la stabilité macroéconomique, améliorer le climat des investissements et soutenir une croissance économique durable et inclusive.

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Il a également remercié l'Italie pour son soutien continu dans divers domaines de développement. De son côté, le vice-ministre Cirielli a félicité l'Éthiopie pour sa croissance économique robuste et a salué son rôle central dans la promotion de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Il a réaffirmé l'engagement politique ferme de l'Italie, au plus haut niveau, auprès de la Première ministre Giorgia Meloni, pour soutenir les priorités économiques et de développement de l'Éthiopie.

Cirielli a également souligné que l'Italie continuerait de renforcer son engagement envers l'Éthiopie à travers des initiatives de coopération au développement et en encourageant une plus grande participation des investisseurs italiens dans l'économie éthiopienne. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider leur partenariat de longue date et se sont engagées à poursuivre une coopération étroite et mutuellement bénéfique.