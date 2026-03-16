Ethiopie: Le commissaire indique que les réformes économiques du pays favorisent l'afflux d'investissements étrangers

Abeba — « Les réformes économiques en cours en Éthiopie accroissent l'attrait du pays pour les investisseurs et favorisent l'afflux d'investissements étrangers », a déclaré Zeleke Temesgen, commissaire de la Commission éthiopienne des investissements.

Une table ronde intitulée « L'Éthiopie : la nouvelle destination d'investissement » se déroule actuellement à Addis-Abeba, organisée conjointement par l'Agence de presse éthiopienne et la Commission éthiopienne des investissements. Lors de son intervention, le commissaire Zeleke Temesgen a souligné que les réformes macroéconomiques menées par le gouvernement ont instauré un environnement favorable permettant aux investisseurs étrangers d'explorer et de saisir les vastes opportunités offertes par le pays.

Selon lui, ces réformes ont donné un élan significatif à cinq secteurs prioritaires pour l'investissement direct étranger (IDE) : l'agriculture, l'exploitation minière, l'industrie manufacturière, le tourisme et les technologies de l'information et de la communication (TIC). Il a également identifié l'énergie et le développement du logement comme des domaines prometteurs attirant un intérêt croissant de la part des investisseurs internationaux. Zeleke a précisé que les investisseurs étrangers s'impliquent activement dans divers secteurs, contribuant ainsi à la création d'emplois et au transfert de technologies.

Il a ajouté que le gouvernement a introduit 116 nouveaux cadres juridiques visant à améliorer l'environnement des affaires et à renforcer la confiance des investisseurs. Le commissaire a noté que ces mesures commencent à produire des résultats concrets : depuis l'ouverture du secteur des affaires aux investisseurs étrangers, plus de 126 entreprises ont obtenu des licences commerciales et plus de 162 projets d'investissement ont été lancés, témoignant de l'accueil positif des réformes par la communauté internationale.

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Par ailleurs, des secteurs auparavant restreints, tels que l'immobilier et la promotion immobilière, ont été ouverts à une participation étrangère élargie. Les efforts coordonnés de promotion des investissements dans certains domaines ont également donné des résultats encourageants. Au cours des cinq dernières années, Éthiopie a attiré 18,6 milliards de dollars d'IDE. Selon le commissaire, le pays occupe actuellement la deuxième place en Afrique pour l'attraction des investissements directs étrangers, et les efforts se poursuivent pour améliorer encore cette position.

La création de zones de libre-échange dans le pays a contribué à consolider un environnement favorable aux investisseurs étrangers. Le forum a réuni des personnalités clés telles que Kassahun Gofe, ministre du Commerce et de l'Intégration régionale ; Yohannes Mesfin, vice-président de la commission permanente des affaires commerciales et touristiques de la Chambre des représentants du peuple ; le commissaire Zeleke Temesgen ; la ministre d'État à la Santé, Frehiwot Abebe, ainsi que des représentants d'institutions fédérales et régionales de développement des investissements.