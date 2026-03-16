Ethiopie: Selon le ministre Kassahun, les réformes économiques renforcent la position du pays en tant que nouveau pôle d'investissement

Addis-Abeba — Le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a déclaré que l'Éthiopie s'affirme progressivement comme une destination prisée des investisseurs, grâce aux réformes économiques globales qui transforment le climat des affaires.

S'exprimant lors d'une table ronde intitulée « L'Éthiopie : la nouvelle destination d'investissement », organisée par l'Agence de nouvelles éthiopienne en collaboration avec la Commission éthiopienne d'investissement, le ministre a mis en lumière les efforts du gouvernement pour élargir les opportunités d'investissement et renforcer la participation du secteur privé. Kassahun a insisté sur le fait que l'investissement joue un rôle crucial dans l'accélération de la transformation économique de l'Éthiopie.

Selon lui, le gouvernement a mis en œuvre une série de réformes visant à améliorer le climat des investissements, notamment en ouvrant des secteurs clés aux investisseurs étrangers, en élargissant le rôle des entreprises privées et en introduisant divers incitatifs pour attirer les investissements locaux et internationaux. Le ministre a également souligné l'importance d'Ethiopian Airlines -- la plus grande compagnie aérienne d'Afrique -- dans le soutien des ambitions d'investissement et de commerce du pays en améliorant la connectivité mondiale.

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De plus, il a noté que la création de la Bourse des valeurs éthiopienne marque une étape majeure dans le développement du secteur financier du pays, aidant à positionner l'Éthiopie comme l'une des puissances économiques émergentes d'Afrique. Kassahun a en outre insisté sur le rôle crucial des médias dans la promotion du potentiel d'investissement de l'Éthiopie et la communication des progrès réalisés grâce aux réformes économiques en cours.

Il a expliqué que l'investissement est particulièrement vital pour les économies en développement comme l'Éthiopie, car il facilite le transfert de technologies, promeut des pratiques de travail modernes et crée de nouvelles opportunités économiques. La participation de l'Éthiopie à la Zone de libre-échange continentale africaine ouvre également de nouvelles portes aux investisseurs en élargissant l'accès à un marché continental. Le gouvernement travaille actuellement à la mise en œuvre du protocole d'investissement dans le cadre de cet accord pour renforcer davantage ces opportunités.

Le ministre a ajouté que l'engagement continu de l'Éthiopie à rejoindre l'Organisation mondiale du commerce témoigne de sa détermination à approfondir son intégration dans l'économie mondiale et à renforcer son environnement d'investissement. De son côté, le commissaire à l'investissement éthiopien, Zeleke Temesgen, a indiqué que l'Éthiopie a attiré 4 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) en 2024, soit une augmentation de 22,7% par rapport à 2023.

Ces chiffres placent l'Éthiopie en tête des destinations d'IDE en Afrique de l'Est et au deuxième rang en Afrique, a-t-il noté. Pendant ce temps, Seife Derbe, directeur général de l'Agence de nouvelles éthiopienne, a mis en avant le rôle de l'agence dans la promotion des efforts de développement du pays et des opportunités d'investissement. Il a déclaré que cette table ronde offre une plateforme importante pour mettre en valeur les progrès économiques de l'Éthiopie et les travaux menés pour développer le secteur des investissements.

Selon lui, de tels forums renforcent la collaboration entre les secteurs de développement, soutiennent l'intégration économique et contribuent à la construction d'une économie nationale résiliente et indépendante.

Il a également affirmé que l'Agence de nouvelles éthiopienne continuera de travailler en étroite collaboration avec les institutions concernées pour diffuser des informations opportunes et précises sur les réformes économiques et le potentiel d'investissement de l'Éthiopie. La discussion a réuni des responsables gouvernementaux, des experts et des parties prenantes pour examiner à la fois les opportunités et les défis dans le développement du secteur des investissements en Éthiopie.