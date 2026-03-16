Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président russe Vladimir Poutine échangent par téléphone sur la coopération bilatérale

16 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu aujourd'hui par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine pour discuter de questions bilatérales et de sujets d'intérêt commun.

« Nous avons eu un échange téléphonique productif avec le président Poutine aujourd'hui, portant sur des questions bilatérales ainsi que sur d'autres domaines d'intérêt partagé », a déclaré le Premier ministre sur ses réseaux sociaux. Les deux dirigeants ont examiné la coopération actuelle entre l'Éthiopie et la Russie dans les secteurs politique, commercial, économique et humanitaire, en ligne avec les accords conclus après la visite du Premier ministre Abiy Ahmed à Moscou en septembre 2025.

Ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens amicaux russo-éthiopiens et d'intensifier les échanges entre ministères et agences concernés. Plus tôt dans la journée, le président Poutine a présenté ses condoléances aux dirigeants éthiopiens à la suite d'une catastrophe naturelle meurtrière survenue dans le sud du pays. Dans un message relayé par l'ambassade de Russie en Éthiopie, il a exprimé sa profonde tristesse face aux conséquences tragiques des glissements de terrain et des inondations.

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« Veuillez recevoir mes sincères condoléances pour les tragiques conséquences des glissements de terrain et des inondations dans le sud de votre pays », a écrit Vladimir Poutine, s'adressant au Premier ministre Abiy Ahmed et au président Taye Atske- Sélassié.

Il a également exprimé sa solidarité avec les familles des victimes : « Veuillez transmettre mes condoléances et mon soutien aux familles touchées, ainsi que mes voeux de prompt rétablissement à toutes les personnes blessées par la violence de ces catastrophes naturelles. » Cette catastrophe résulte de plusieurs jours de fortes pluies ayant provoqué des inondations et des glissements de terrain dévastateurs dans certaines parties de la zone de Gamo, dans le sud de l'Éthiopie, entraînant des pertes humaines ainsi que d'importants dégâts matériels et infrastructures.

Lire l'article original sur ENA.

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