Ethiopie: Le Premier ministre Abiy appelle à une utilisation responsable du carburant dans un contexte de crise au Moyen-Orient

16 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les distributeurs, les stations-service et les consommateurs à faire preuve de responsabilité dans l'utilisation des produits pétroliers, alors que la crise au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement mondial en pétrole.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que les pays dépendants des importations de pétrole font face à des difficultés pour garantir des approvisionnements suffisants, en raison des tensions persistantes au Moyen-Orient. Il a ainsi appelé l'ensemble des parties concernées à faire preuve de prudence dans l'utilisation du carburant jusqu'au retour à une situation normale sur le marché de l'approvisionnement.

Selon le chef du gouvernement, la crise au Moyen-Orient a compliqué l'accès au pétrole pour les pays importateurs. Il a donc souligné la nécessité d'adopter une utilisation rationnelle du carburant, en donnant la priorité aux besoins essentiels jusqu'à ce que les conditions d'approvisionnement se stabilisent.

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Le Premier ministre a également exhorté les distributeurs de carburant et les stations-service à agir avec responsabilité, en veillant à ce que les ressources disponibles soient orientées en priorité vers les services essentiels et les secteurs stratégiques. Enfin, Abiy Ahmed a invité les consommateurs à éviter toute utilisation superflue du carburant et à faire preuve de modération face à l'incertitude qui pèse actuellement sur le marché mondial du pétrole.

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