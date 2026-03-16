Ethiopie: Le Premier ministre Abiy appelle à une utilisation responsable du carburant dans un contexte de crise au Moyen-Orient

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les distributeurs, les stations-service et les consommateurs à faire preuve de responsabilité dans l'utilisation des produits pétroliers, alors que la crise au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement mondial en pétrole.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que les pays dépendants des importations de pétrole font face à des difficultés pour garantir des approvisionnements suffisants, en raison des tensions persistantes au Moyen-Orient. Il a ainsi appelé l'ensemble des parties concernées à faire preuve de prudence dans l'utilisation du carburant jusqu'au retour à une situation normale sur le marché de l'approvisionnement.

Selon le chef du gouvernement, la crise au Moyen-Orient a compliqué l'accès au pétrole pour les pays importateurs. Il a donc souligné la nécessité d'adopter une utilisation rationnelle du carburant, en donnant la priorité aux besoins essentiels jusqu'à ce que les conditions d'approvisionnement se stabilisent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Premier ministre a également exhorté les distributeurs de carburant et les stations-service à agir avec responsabilité, en veillant à ce que les ressources disponibles soient orientées en priorité vers les services essentiels et les secteurs stratégiques. Enfin, Abiy Ahmed a invité les consommateurs à éviter toute utilisation superflue du carburant et à faire preuve de modération face à l'incertitude qui pèse actuellement sur le marché mondial du pétrole.