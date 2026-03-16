Ethiopie: Le président russe Vladimir Poutine a fait part de sa profonde tristesse après les tragiques glissements de terrain survenus dans le sud du pays

Addis-Abeba — Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux autorités éthiopiennes après les glissements de terrain et les inondations dévastatrices dans le sud de l'Éthiopie, qui ont entraîné des pertes humaines et d'importants dégâts matériels.

Dans un message de condoléances diffusé par l'ambassade de Russie en Éthiopie, le président russe Vladimir Poutine a exprimé sa profonde tristesse au Premier ministre Abiy Ahmed et au président Taye Atske Selassie suite à la catastrophe naturelle qui a frappé le sud de l'Éthiopie. « Veuillez recevoir mes sincères condoléances pour les tragiques conséquences des glissements de terrain et des inondations qui ont touché le sud de votre pays », a écrit le président Poutine.

Il a également fait part de sa solidarité avec les familles des victimes et adressé ses vœux de rétablissement aux personnes blessées : « Transmettez mes condoléances et mon soutien aux familles touchées, ainsi que mes souhaits de prompt rétablissement à tous ceux affectés par cette catastrophe. » La tragédie fait suite à plusieurs jours de pluies intenses ayant provoqué des inondations et des glissements de terrain destructeurs dans certaines parties de la zone de Gamo, entraînant des pertes humaines et d'importants dégâts matériels.

Les eaux de la rivière Kulfo ont débordé, détruisant des habitations, des terres agricoles et des infrastructures essentielles dans les quartiers voisins. Peu après son retour des Émirats arabes unis, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu à Arba Minch pour rendre hommage aux victimes et à leurs familles. Lors de sa visite, il a évalué les opérations d'urgence, les secours et les efforts de reconstruction en cours dans la zone de Gamo.

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Le kebele de Laka, dans le woreda de Gacha Baba, a été particulièrement touché, avec plusieurs habitants décédés lors du glissement de terrain. Les autorités et les équipes de secours poursuivent l'évaluation des dégâts, tandis que les communautés locales s'efforcent de se remettre des conséquences de cette catastrophe. En réponse à cette tragédie, la Chambre des représentants du peuple d'Éthiopie a décrété trois jours de deuil national.