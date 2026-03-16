Afrique: AVENI-RE SA - Vingt ans au coeur de la souveraineté de la réassurance africaine

La conviction devenue institution. En marge de la 50e Assemblée Générale de la FANAF, tenue du 09 au 11 février 2026 à Abidjan, la société de réassurance AVENI-RE a célébré l'anniversaire de ses 20 années d'existence. Au-delà de la symbolique, l'événement éclaire la trajectoire d'une institution qui s'est progressivement imposée comme l'un des instruments africains de maîtrise de risque et de rétention de valeur financière sur le continent.

Il y a des entreprises qui naissent d'une opportunité et d'autres qui naissent d'une conviction. AVENI-RE appartient résolument à la seconde catégorie : un outil d'intégration financière africaine. Fondée en 2004 sur les bords de la lagunes Ebrié à Abidjan, AVENI-RE s'inscrit dans une ambition claire : renforcer la capacité de l'Afrique à porter ses propres risques dans un secteur historiquement dominé par de grands réassureurs internationaux.

Le lundi 9 février 2026, dans le cadre feutré de l'hôtel Sofitel Ivoire, devant un aréopage de personnalités, Seybatou AW , le fondateur et par ailleurs Président Directeur Général de AVENI-RE, s'est présenté avec humilité devant un parterre de personnalités, à l'occasion de la célébration du vingtième anniversaire de sa compagnie. Sur un ton empreint de solennité il a déclaré « Une institution ne vaut que par les hommes et les femmes qui la portent », pour marquer une de ses convictions forte , l'importance du collectif dans la réussite qui est célébrée. .

Une trajectoire adossée à la transformation financière du continent

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Lors de sa création, AVENI-RE disposait d'un capital social de 2 milliards de FCFA. Vingt ans plus tard, celui-ci atteint 17,550 milliards FCFA. Les chiffres sont éloquents. Cette progression, mesurée en apparence, reflète en réalité une croissance structurelle dans un environnement exigeant, marqué par la concurrence globale, l'évolution des cadres de règlementation prudentiels et la concentration progressive du marché mondial de la réassurance.

La stratégie de l'entreprise s'est distinguée par une expansion maîtrisée, privilégiant la solidité technique et la stabilité institutionnelle plutôt qu'une croissance rapide. Cette approche a permis à AVENI-RE de consolider sa crédibilité, à la fois, auprès des marchés, des régulateurs et des États. À l'origine de cette initiative, il y a une vision, un parcours et bien sûr un homme : Seybatou AW, fondateur et Président-directeur général porté par une conviction à la fois simple et ambitieuse : l'Afrique a la capacité d'assumer ses propres risques grâce à ses propres instruments.

Une vision née de l'expérience du terrain

Le parcours de son fondateur éclaire sur l'orientation stratégique de l'institution. Ingénieur électromécanicien de formation, M. Aw a commencé sa carrière comme enseignant à l'Ecole Supérieure Polytechnique (ex ENSUT) de l'Université de Dakar avant d'intègrer l'Université de Paris XII où il a assuré les cours d'automatisme et de robotique. Après quoi, il a rejoint le projet de la construction du barrage hydro-électrique de Manantali, pour y occuper les fonctions de contrôle et la supervision des installations électromécaniques.

A l'issue de ce parcours, il a rejoint la CICA-RE (Compagnie Commune de Réassurance des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance) non sans quelques appréhensions d'ailleurs , pour officier comme ingénieur souscripteur, chargé des affaires facultatives et des visites de risques. Ce parcours exceptionnel à la CICA-RE a duré quatorze (14) années durant lesquelles, Seybatou AW a acquis une lecture concrète de la cartographie des risques en Afrique.

Au cours de ses missions à travers le continent, un constat s'est imposé à lui, c'est le tournant. Pour lui malgré l'essor du secteur assurantiel, l'essentiel des risques stratégiques africains demeure transféré hors du continent, entraînant une fuite de primes, ainsi qu'une déperdition de compétences techniques et de capacités d'investissement. Pour corriger cette asymétrie, AVENI-RE s'est assignée pour mission de proposer des solutions de réassurance adaptées aux réalités africaines, capables de renforcer la rétention régionale, tout en maintenant des standards techniques internationaux.

Une reconnaissance institutionnelle rare

En 2008, la signature d'un Accord de siège avec l'État de Côte d'Ivoire conférant à AVENI-RE le statut d'organisation internationale, a marqué une étape décisive de sa trajectoire. Cette reconnaissance, peu commune pour une entité privée, consacre le rôle stratégique de l'entreprise dans l'architecture économique et financière régionale. Au-delà du symbole, ce statut a renforcé la capacité de dialogue de l'institution avec les pouvoirs publics, les régulateurs et les marchés, dans une perspective de consolidation des mécanismes africains de gestion du risque.

Un positionnement complémentaire dans un marché globalisé

Dans un secteur dominé par des groupes aux fonds propres considérables, AVENI-RE a développé un modèle distinct, fondé sur la proximité technique et la lecture contextualisée des risques. La société accompagne aujourd'hui plus d'une centaine de compagnies d'assurance et intervient dans plusieurs dizaines de pays en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Son portefeuille couvre l'ensemble des grandes branches -- risques techniques, transport maritime et aérien, responsabilité civile, vie... -- en facultatives comme en traités.

Fidèle à son identité de « Réassureur de proximité », l'institution a densifié son maillage territorial avec l'ouverture de bureaux de représentation à Tunis, Dakar et Douala, confirmant si besoin est sa vocation panafricaine.

La rétention, enjeu central de souveraineté financière

Dans les économies africaines, la question de la rétention constitue un indicateur stratégique majeur. Chaque risque stratégique cédé à l'étranger représente une prime qui quitte le continent, une valeur ajoutée technique externalisée et une capacité d'investissement locale qui s'amoindrit. AVENI-RE a fait de cet enjeu le cœur de son positionnement à savoir: contribuer au renforcement de la rétention régionale des primes, notamment au sein de l'espace CIMA afin de soutenir la formation de capacités financières endogènes dans l'optique d'accompagner l'émergence et le développement économique de nos pays.

Une institution tournée vers le long terme

Vingt ans après sa création, AVENI-RE apparaît comme l'illustration d'une construction institutionnelle patiente, fondée sur la discipline, la compétence et la vision stratégique. Pour son fondateur, cet anniversaire marque moins un accomplissement qu'un point d'amorce vers de nouveaux challenges.

« Nous célébrons une étape, non une finalité. L'enjeu demeure de bâtir des institutions capables de porter durablement les risques du continent. » dit-il. Dans un contexte de recomposition du secteur financier mondial, l'expérience d'AVENI-RE souligne une évolution de fond : la montée progressive d'acteurs africains cherchant à capter davantage de valeurs au sein de leurs propres marchés.

Vingt ans après, la conviction initiale reste intacte. Derrière l'institution, il y a l'engagement d'un homme qui a cru, très tôt, que l'avenir de la réassurance devait s'écrire depuis l'Afrique. Ce monument de la réassurance africaine invite désormais ses partenaires à ouvrir un nouveau chapitre : « Ensemble, écrivons les vingt prochaines années -- plus fortes, plus responsables et plus ambitieuses. » a-t-il ajouté.

Et comme il aime le rappeler, cet avenir s'écrira avec le capital humain qu'il a su mettre en place. « Aujourd'hui, je dors très bien ; ce sont mes collaborateurs qui ne dorment plus », a-t-il confié avec une pointe d'humour, témoignant ainsi de sa confiance envers ses équipes.