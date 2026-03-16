Afrique Australe: Compétences tunisiennes à l'étranger - L'Arabie Saoudite en tête des recrutements

L'Arabie Saoudite occupe la première place en nombre de demandes de recrutement via l'Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) en ce début d'année 2026 avec 11 opportunités d'emploi dans des domaines variés tels que l'enseignement, le génie civil, l'électricité et les infrastructures. Elle est suivie par la Zambie avec 8 offres au sein du Secrétariat général du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) à Lusaka.

Un nombre identique d'offres a été enregistré en provenance de la République Maurice dans le secteur textile. La Mauritanie suit avec 5 recrutements en génie civil, hydraulique et gestion des travaux publics, puis le Canada avec 4 postes dans les services alimentaires, le transport et le domaine paramédical. Le Sultanat d'Oman a sollicité l'agence pour 5 offres couvrant le paramédical, l'économie et l'enseignement, tandis que Djibouti a transmis une offre dans le bâtiment. L'Allemagne et le Qatar ont chacun enregistré une demande de recrutement dans le secteur paramédical.

Chiffres et indicateurs de performance

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Au 31 décembre 2025, le nombre total de coopérants en poste à l'étranger s'élevait à 27 486, tandis que le nombre de candidats inscrits auprès de l'agence atteignait 25 332 à la même date. Au cours de l'année écoulée, l'agence a enregistré le retour de 1 349 coopérants et 2 902 recrutements réalisés parmi 126 offres globales, dont 2 478 ont effectivement rejoint leur poste. Ces opérations ont été supervisées par 28 commissions de recrutement, l'ATCT ayant également organisé 12 sessions de formation au profit de 119 stagiaires étrangers.

52 ans de rayonnement : environ 75 000 coopérants

Selon les statistiques de l'agence, ses 52 années d'activité ont permis de placer environ 75 000 coopérants tunisiens à l'étranger. De plus, 2 200 experts tunisiens ont participé à la réalisation de plus de 120 projets d'assistance technique et à la formation de plus de 6 000 cadres issus de 40 pays arabes et africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

L'ATCT dispose de 7 bureaux à l'étranger répartis entre l'Arabie Saoudite, le Koweït, Oman, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et la Mauritanie. Les pays du Golfe restent la destination principale avec 57 % des coopérants, suivis par le Canada, l'Allemagne et la France.