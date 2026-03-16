Tunisie: Aïd el Fitr - Transports - Un programme exceptionnel pour assurer les déplacements

Le ministère des Transports a mis en place, pour la période allant du vendredi 13 mars 2026 au lundi 23 mars 2026, un programme exceptionnel au profit des citoyens. Ce dispositif, élaboré en coordination avec les sociétés de transport terrestre nationales et régionales ainsi que les professionnels du transport public non régulier, s'inscrit dans le cadre de la sécurisation des déplacements pour l'Aïd el-Fitr 2026.

Le ministère a précisé, dans un communiqué publié ce lundi, que ce programme repose sur une réponse proactive à la demande croissante en renforçant la disponibilité de la flotte et des ressources humaines. L'objectif est de garantir des voyages dans les meilleures conditions, d'autant plus avec la mise en service de nouveaux bus acquis récemment, permettant la réactivation de plusieurs lignes suspendues et la création de nouveaux trajets vitaux.

Dans ce cadre, les sociétés publiques de transport routier ont été autorisées à effectuer des voyages supplémentaires sur l'ensemble de leurs lignes, ainsi que sur d'autres axes selon la demande, ce qui permettra d'augmenter l'offre globale d'environ 40 %.

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Face à cette hausse de l'offre et pour faciliter les besoins de déplacement, la Société Nationale de Transport Interurbain (SNTRI) a permis aux voyageurs d'acheter leurs billets ou de réserver sans limitation du nombre de places disponibles sur toutes ses lignes régulières, au départ des gares routières de Bab Saâdoun et Bab Alioua. Il a également été décidé de solliciter la flotte de la Transtu pour soutenir l'offre en cas de forte affluence sur certaines lignes.

Concernant les grandes lignes de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), la composition des trains a été renforcée par 126 voitures supplémentaires grâce à la programmation de 16 voyages additionnels.

Pour ce qui est du transport public non régulier, les taxis « louages » ont reçu une autorisation exceptionnelle pour effectuer des trajets sur tout le territoire de la République, sans restriction de leur zone de circulation habituelle mentionnée sur la carte d'exploitation, et ce, du vendredi 13 mars au lundi 23 mars 2026.

Afin d'assurer l'organisation et le suivi de ce dispositif, des équipes de contrôleurs du ministère ont été chargées de superviser le programme dans les gares routières, ferroviaires et les stations de louages à travers tout le pays. De plus, un bureau de coordination a été créé au sein de la Direction Générale des Transports Terrestres et des directions régionales pour piloter et suivre cette campagne.