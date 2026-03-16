Tunisie: Addiction - Le pays face à un demi-million de consommateurs de drogues

Le ministère de la Santé estime qu'entre 500 000 et 600 000 personnes consomment des drogues en Tunisie, dont une large proportion de dépendants. C'est ce qu'a déclaré le responsable du dossier des addictions, le Dr Nabil Ben Salah, lundi 16 mars 2026, sur les ondes de la Radio nationale dans l'émission « Yahduth fi Tunis ».

Le Dr Ben Salah a insisté sur la nécessité de prendre des décisions fermes pour lutter contre ce phénomène, soulignant que la majorité des consommateurs appartiennent aux catégories des adolescents et des jeunes.

Il a appelé à les aider à se libérer de leur dépendance et à les réinsérer dans la société.

Sur le plan des mesures concrètes, le ministère oeuvre à généraliser les cliniques de traitement des addictions à l'ensemble des régions du pays. Le Dr Ben Salah a affirmé que chaque région disposera d'au moins une ou deux cliniques d'ici la fin de l'année 2026.

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Le responsable a également annoncé le lancement récent d'une plateforme numérique nationale destinée à centraliser toutes les données relatives aux addictions et à la consommation de drogues.

Celle-ci regroupe les informations des ministères de la Santé, de l'Intérieur et de la Justice, permettant ainsi un suivi de l'évolution du phénomène et l'obtention de données précises sur les types de drogues en circulation, tout en garantissant la confidentialité des données propres à chaque ministère.

Cette plateforme s'inscrit dans le cadre des six axes de la stratégie nationale du ministère de la Santé en matière de prévention et de traitement des addictions, englobant la promotion de la santé et la prévention primaire, la réduction des risques, le traitement et la facilitation de l'accès aux soins, ainsi que la création d'un observatoire national des drogues et des addictions.