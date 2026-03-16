Tunisie: Euro-Cycles dans le rouge - Chiffre d'affaires en chute libre de 17 %

Le conseil d'administration d'Euro-Cycles SA, réuni le 12 mars 2026, a arrêté les comptes de l'exercice 2025, faisant ressortir un repli significatif de l'activité et des bénéfices par rapport à l'année précédente, tout en maintenant une distribution de dividendes aux actionnaires.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 99,47 millions de dinars en 2025, contre 119,63 millions en 2024, soit une contraction de 16,85 %.

Le résultat net individuel ressort à 8,43 millions de dinars, en baisse de 19,15 % par rapport aux 10,43 millions enregistrés à la clôture de 2024.

La dégradation est encore plus marquée au niveau consolidé. Le bénéfice net du groupe s'établit à 7,75 millions de dinars, contre 10,98 millions un an plus tôt, accusant un recul de 29,36 %.

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Cette forte baisse est principalement imputée aux résultats de la filiale Tunindustrie, dont le bénéfice a chuté de 78 % sur la période.

Malgré ce contexte, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale la distribution d'un dividende de 0,700 dinar par action.

Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 18 juin 2026 au siège social de la société.