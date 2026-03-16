Tunisie: OFT Tunisie obtient l'autorisation définitive pour exercer comme établissement de paiement

16 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Commission des licences de la Banque centrale de Tunisie a officiellement délivré l'autorisation définitive à la société OFT Tunisie, filiale du groupe Ooredoo FinTech International LLC, pour exercer en tant qu'établissement de paiement résident.

Cette décision a été publiée dans le numéro 29 du Journal officiel de la République tunisienne vendredi dernier et marque l'aboutissement des procédures ayant suivi l'agrément de principe accordé en décembre 2024.

Selon la décision, l'entreprise doit démarrer effectivement ses activités dans un délai maximal de six mois à compter de la date de notification, conformément à l'article 2 signé par Fathi Zouhair Nouri, gouverneur de la Banque centrale et président de la Commission des licences.

Un établissement de paiement est une institution financière autorisée à fournir des services financiers diversifiés sans être une banque classique. OFT Tunisie pourra ainsi ouvrir des comptes de paiement pour les citoyens, faciliter les dépôts et retraits d'argent via ses agences ou ses agents agréés, réaliser des transferts locaux rapides entre particuliers et permettre le paiement de factures et d'achats en ligne.

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Cette initiative s'inscrit dans la stratégie des autorités financières tunisiennes visant à renforcer l'inclusion financière, en facilitant l'accès aux services pour les populations non bancarisées et en réduisant la dépendance au cash.

À ce jour, 16 prestataires de services de paiement sont agréés en Tunisie, regroupant établissements de paiement indépendants et institutions financières offrant des services numériques.

L'octroi de cette licence à OFT Tunisie est perçu comme un pas important pour le développement du paiement électronique et des services financiers digitaux, offrant aux citoyens et aux entreprises des solutions innovantes et sécurisées pour les transactions et transferts financiers.

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