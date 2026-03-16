Tunisie: Du nouveau dans l'affaire Youssef Maimouni

Devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis, l'homme d'affaires Youssef Maimouni, actif dans le secteur touristique et immobilier, a comparu ce lundi pour être jugé dans un dossier de corruption financière et administrative.

La chambre a décidé de reporter l'audience au 30 mars, dans l'attente de la décision sur le recours en cassation concernant la décision de la chambre d'accusation.

Youssef Maimouni fait face à des condamnations cumulées dépassant 30 ans de prison pour plusieurs affaires financières et bancaires.