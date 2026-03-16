Tunisie: Doha - Programmation prochaine de plusieurs vols pour assurer le retour du reste des Tunisiens bloqués

L'ambassade de Tunisie à Doha a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 16 mars 2026, que suite à ses contacts réguliers avec les services concernés de la compagnie Qatar Airways, plusieurs vols hebdomadaires devraient être prochainement programmés au départ de Doha vers Tunis, et ce, jusqu'au 28 mars 2026.

Selon le même communiqué, cette mesure vise d'une part à assurer le retour des citoyens tunisiens bloqués au Qatar à la suite de visites familiales ou touristiques, et d'autre part à permettre aux résidents qui le souhaitent de voyager vers la Tunisie durant la période à venir.

L'ambassade a souligné que ces vols conservent un caractère exceptionnel, en attendant la reprise du programme régulier de Qatar Airways une fois que la situation sera revenue à la normale.