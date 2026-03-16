Tunisie: Météo - De la pluie et des chutes de neige à Kasserine et Siliana

Au cours des dernières 24 heures, la plupart des régions de la République ont enregistré des précipitations d'intensité variable, comprises entre 1 mm et 24 mm.

Les gouvernorats de Kasserine et de Siliana ont également connu des chutes de neige, notamment sur les sommets du Djebel Selloum et de l'Echaambi, ainsi que dans la localité d'El Char à Thala, les hauteurs de Boudriès et d'Aïn Jenane à Foussana (Kasserine), et la zone de Beni Hazem à Makthar (Siliana).

Les conditions météorologiques restent favorables aux précipitations aujourd'hui sur le Nord et les régions occidentales. Ces pluies seront temporairement orageuses et parfois abondantes, en particulier à l'extrême Nord-Ouest.

Pour la journée de demain, mardi, des vents relativement forts à forts sont attendus sur le Nord et le Centre. Les vitesses maximales oscilleront entre 50 et 80 km/h près des côtes et sur les hauteurs, pouvant atteindre temporairement 100 km/h dans la région de Kasserine.