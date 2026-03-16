Tunisie: Aïd al-Adha - Le pays lance un appel d'offres international pour importer des moutons

Le ministre du Commerce, Samir Abid, a annoncé le lancement d'un appel d'offres international pour l'importation d'une quantité de moutons, dans le cadre des préparatifs pour l'Aïd al-Adha.

Répondant à une question orale du député Hatem El Haouaoui lors de la séance plénière tenue lundi au Parlement, le ministre a précisé que les moutons vivants qui seront importés à cette occasion seront commercialisés au poids.

La vente se fera par l'intermédiaire de la Société des viandes ou des opérateurs partenaires, a-t-il indiqué.

Samir Abid a également souligné que son département oeuvre actuellement en coordination avec le ministère de l'Agriculture afin de fixer le prix de vente du kilogramme de mouton vivant, dans l'objectif d'encadrer le marché et de garantir l'approvisionnement à l'approche de l'Aïd al-Adha.