Tunisie: Meilleures fictions tunisiennes du Ramadan - La radio nationale dévoile son palmarès

La radio nationale organise un concours pour désigner les meilleures oeuvresd ramatiques tunisiennes du Ramadan. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de soutenir la critique artistique et de contribuer au développement de la production audiovisuelle nationale.

L'annonce des lauréats aura lieu demain, mardi 17 mars 2026, lors d'une soirée spéciale diffusée sur les ondes de la radio nationale à partir de 21h00.

Objectifs et Jury

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Ce concours vise à évaluer les productions tunisiennes diffusées durant le mois de Ramadan selon des critères objectifs et professionnels. L'évaluation est placée sous la supervision d'un jury composé d'éminents spécialistes des secteurs de l'audiovisuel et du cinéma.

Liste des prix attribués

Le jury décernera de nombreuses distinctions couvrant l'ensemble des métiers de la création : Prix principaux : meilleur feuilleton, meilleure série, meilleure réalisation et meilleur scénario.

Performance technique : Meilleure image, meilleur son et mixage, meilleure musique originale, meilleur montage, meilleurs décors, meilleurs costumes, ainsi que meilleurs maquillage et coiffure.

Interprétation : meilleur acteur, meilleure actrice, ainsi que les prix des meilleurs seconds rôles masculin et féminin.

Distinction spéciale : un prix sera également attribué à la meilleure oeuvre dramatique ayant valorisé l'image de la femme.