Afrique: Ligue des Champions de la CAF - Le programme des quarts de finale retour

16 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Les regards des passionnés du football africain se tournent vers les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF, prévus les 21 et 22 mars. La compétition s'annonce intense entre les clubs qualifiés, tous déterminés à décrocher leur ticket pour le « dernier carré » (demi-finales).

Le tableau des demi-finales

Le règlement prévoit les confrontations suivantes pour le prochain tour : Le vainqueur du duel Al Ahly - Espérance Sportive de Tunis (EST) affrontera le gagnant du match Mamelodi Sundowns - Stade Malien.

Le vainqueur de l'affiche Pyramids FC - AS FAR (Maroc) rencontrera le qualifié du match Al Hilal Omdurman - RS Berkane.

 

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