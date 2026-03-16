Tunisie: Arabie saoudite - La date de l'observation du croissant de l'Aïd annoncée

La Cour suprême d'Arabie saoudite a annoncé que l'observation du croissant lunaire marquant le début du mois de Chawwal aura lieu mercredi soir, afin de déterminer la date de l'Aïd al-Fitr pour l'année 1447 de l'Hégire.

Dans un communiqué, l'institution a appelé l'ensemble des musulmans à travers le Royaume à tenter d'observer le croissant lunaire dans la soirée du 29e jour du mois de Ramadan, correspondant au 18 mars 2026 selon le calendrier saoudien.

La Cour suprême a précisé que cette démarche s'inscrit dans le cadre de sa décision n°204/H, datée du 29 Chaabane 1447H, qui a fixé le mercredi 18 février 2026 comme premier jour du mois sacré de Ramadan.

Elle a également invité toute personne qui parviendrait à apercevoir le croissant lunaire, à l'oeil nu ou à l'aide d'instruments d'observation, à en informer le tribunal le plus proche afin d'y enregistrer son témoignage officiel, ou à contacter le centre le plus proche pour faciliter cette démarche.

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Par ailleurs, la Cour a encouragé les personnes en mesure de participer à l'observation à rejoindre les commissions spécialisées formées dans différentes régions du Royaume, soulignant l'importance de cette contribution collective au service de la communauté musulmane.

Ces informations ont été rapportées par l'Agence de presse saoudienne.