Tunisie: Hôpital de Gabès - Après cinq ans d'obscurité, l'histoire émouvante d'un homme de 70 ans qui retrouve la vue

L'hôpital universitaire de Gabès a été le théâtre d'une intervention chirurgicale oculaire de haute précision, réalisée pour la première fois dans le sud tunisien. Un jeune médecin tunisien est parvenu à rendre la vue à un patient septuagénaire qui l'avait perdue depuis cinq ans, marquant ainsi une avancée notable dans le domaine de la microchirurgie ophtalmologique dans les régions.

Dans ce contexte, le Dr Yassine Belghith, qui a réalisé l'opération, a indiqué lors d'une intervention téléphonique sur Jawhara FM que le patient avait perdu la vue à la suite d'un accident survenu il y a cinq ans.

Le médecin a précisé que l'intervention a été effectuée sur un seul oeil, ajoutant qu'une seconde opération est prévue prochainement pour l'autre oeil.

Le Dr Belghith a également souligné que cette opération repose sur une technique rare et avancée de chirurgie ophtalmologique moderne. Selon lui, il s'agit d'une première à Gabès et dans le sud de la Tunisie, bien que ce type d'intervention ait déjà été réalisé dans le pays.