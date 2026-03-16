Cote d'Ivoire: Assurance du commerce africain - AfrexInsure confie sa direction générale à Lesley Ndlovu

La filiale d'assurance spécialisée du Groupe Afreximbank, AfrexInsure, entame une nouvelle phase de son développement avec la nomination de Lesley Ndlovu au poste de Président-directeur général. L'annonce a été faite ce 16 mars 2026 depuis Le Caire, siège de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), maison mère de la société.

De nationalité zimbabwéenne, Lesley Ndlovu prend officiellement les rênes d'AfrexInsure depuis janvier 2026, succédant à Jonas Mushosho. Cette nomination intervient à un moment stratégique pour la structure, qui ambitionne de renforcer son rôle dans la gestion des risques liés au commerce et aux investissements sur le continent africain.

Créée pour proposer des solutions d'assurance adaptées aux transactions commerciales africaines, AfrexInsure entend accélérer sa croissance et consolider son positionnement sur le marché. Dans ce contexte, le choix d'un dirigeant expérimenté apparaît comme un levier essentiel pour accompagner la transformation de l'entreprise.

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Fort d'une solide carrière dans l'assurance internationale, Lesley Ndlovu apporte une expertise reconnue acquise au sein de grandes institutions telles qu'AXA Specialty, African Risk Capacity (ARC) et AXIS Capital. Au fil des années, il s'est illustré dans la gestion d'équipes multidisciplinaires et dans la conception de solutions innovantes pour des environnements économiques complexes et à haut risque.

Son expérience dans le développement de produits d'assurance spécialisés devrait contribuer à renforcer la capacité d'AfrexInsure à proposer des mécanismes performants de réduction des risques commerciaux et d'investissement en Afrique.

La nomination de Lesley Ndlovu marque également une étape importante dans l'évolution d'AfrexInsure, qui passe progressivement d'une phase de démarrage à une phase de croissance dynamique. L'objectif est notamment de réduire la dépendance du continent aux marchés offshore pour la souscription et la réassurance, tout en conservant davantage de primes d'assurance en Afrique. Réagissant à sa nomination, le nouveau dirigeant a exprimé sa volonté de faire d'AfrexInsure un acteur clé de l'écosystème commercial africain.

« AfrexInsure représente bien plus qu'une filiale d'assurance. Elle constitue un instrument stratégique pour combler l'un des défis majeurs du commerce africain : le manque de solutions solides et bien capitalisées de gestion des risques sur le continent », a déclaré Lesley Ndlovu.

Pour le Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, cette nomination devrait contribuer à renforcer la capacité du groupe à soutenir les échanges commerciaux africains grâce à des solutions d'assurance ancrées localement. Dans un contexte économique mondial marqué par l'incertitude, l'assurance spécialisée apparaît en effet comme un outil déterminant pour sécuriser les investissements, attirer des capitaux et accompagner les ambitions d'industrialisation et de transformation économique du continent africain.