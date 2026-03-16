Cote d'Ivoire: Journée mondiale des droits des consommateurs - La Facaci appelle à la responsabilité de tous les acteurs

« Le consommateur bien informé et éduqué, pilier de la construction d'une grande Côte d'Ivoire ». Tel est le thème qui a meublé l'édition 2026 de la Journée mondiale des droits des consommateurs (Jmdc) le samedi 14 mars 2026, à Agboville, dans la région de l'Agnéby-Tiassa.

A l'initiative de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire (Facaci), l'événement était placé sous le haut patronage du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, par ailleurs, président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa et sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté. Cette rencontre a réuni autorités administratives, acteurs économiques, organisations de la société civile et représentants des consommateurs autour des enjeux liés à la protection et à l'éducation des consommateurs en Côte d'Ivoire.

Dans son discours, Doho Hermann, président de la Facaci, a rappelé que le 15 mars est célébré chaque année dans le monde comme la Journée mondiale des droits des consommateurs. Selon lui, cette journée constitue une opportunité pour sensibiliser, informer et éduquer les consommateurs sur leurs droits, mais aussi sur leurs responsabilités. « Le développement économique et social de notre pays ne peut se faire sans des consommateurs informés, éduqués, responsables et protégés », a-t-il souligné, expliquant que le thème retenu pour l'édition 2026 traduit cette conviction forte.

Pour les acteurs du monde consumériste ivoirien, l'importance du consommateur dans l'économie de toute nation commande que plusieurs mesures à son endroit soient prises en vue de garantir un environnement économique plus transparent et équitable. Il s'agit, entre autres, du renforcement de l'accès à l'information ainsi que la promotion de l'éducation à la consommation.

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Aussi, le président de la Facaci a saisi l'occasion pour réitérer l'engagement de son organisation à œuvrer aux côtés des pouvoirs publics et des institutions de régulation en vue de promouvoir les droits fondamentaux des consommateurs et améliorer la qualité des biens et services disponibles sur le marché.

À travers cette célébration, la Facaci souhaite également renforcer le dialogue entre institutions publiques, opérateurs économiques et consommateurs afin de bâtir un système de protection des consommateurs plus efficace. Doho Hermann a lancé un appel à la mobilisation collective, tout en invitant les institutions publiques, les acteurs économiques, les organisations de la société civile et les consommateurs eux-mêmes à jouer pleinement leur rôle dans la promotion et la défense des droits des consommateurs en Côte d'Ivoire.