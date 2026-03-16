Cote d'Ivoire: Jeûne musulman et carême chrétien - 50 tonnes de riz et du matériel agricole offerts à plusieurs communautés

Le jeûne, qu'il soit observé par les musulmans durant le Ramadan ou par les chrétiens pendant le Carême, demeure un moment privilégié de recueillement, mais aussi de partage et de solidarité. En Côte d'Ivoire, ces valeurs prennent parfois une dimension concrète à travers des initiatives qui transcendent les appartenances religieuses. C'est dans cet esprit que s'inscrit l'action menée depuis plusieurs années par le Dr Lamine Traoré et ses collaborateurs du groupe LTE.

À l'occasion de cette période de spiritualité, l'entreprise a, une fois de plus, sillonné plusieurs régions du pays afin d'apporter son soutien aux populations en difficulté. Cette caravane de solidarité a connu un moment marquant le vendredi 13 mars 2026 à Kplessou, localité située dans le département de Toumodi.

Dans l'enceinte du centre islamique de l'ONG Mifacoci, une cérémonie de rupture collective du jeûne a rassemblé, autour d'un même repas, des membres des communautés musulmane et chrétienne. Un moment de communion qui illustre parfaitement l'esprit de fraternité et de vivre-ensemble prôné par les initiateurs de cette action.

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Pour le Dr Lamine Traoré, cette initiative va bien au-delà d'un simple geste caritatif. Elle s'inscrit dans une vision plus large visant à promouvoir la cohésion sociale et le dialogue entre les communautés. Selon lui, ces rencontres constituent également un cadre propice à la sensibilisation des jeunes et au renforcement des liens entre les différentes composantes de la société. La forte mobilisation des habitants de Kplessou témoigne, selon lui, de l'importance accordée à ces moments de partage et de communion.

Les responsables religieux présents ont également salué la portée de cette initiative. El Hadj Ibrahim Konan, guide spirituel de Mifacoci et responsable du centre islamique de Kplessou, a indiqué que cette première édition vise à rapprocher davantage les communautés et à encourager la fraternité entre les fidèles. Il a rappelé que l'esprit de générosité, de tolérance et de paix doit continuer de guider les relations entre musulmans et chrétiens.

Au-delà de cette cérémonie symbolique, l'initiative s'inscrit dans une action plus vaste menée à travers le pays. L'édition 2026 de la caravane de solidarité du groupe LTE a permis la distribution de plus de 3 000 sacs de riz, soit environ 50 tonnes, dans plusieurs localités, notamment Abidjan, Agboville, Tiassalé, Bouaké, Gagnoa, Yamoussoukro, Toumodi et Tabou. Dans chacune de ces villes, les dons ont été destinés indistinctement aux familles musulmanes et chrétiennes, dans un esprit de solidarité et de partage.

Par ailleurs, à Yocoboué, l'entreprise a orienté une partie de son action vers l'autonomisation des jeunes et des femmes. Des associations et coopératives locales ont ainsi bénéficié d'un important appui en matériel agricole moderne, comprenant des mini-tracteurs, des broyeuses, des décortiqueuses et des semoirs, pour une valeur estimée à 70 millions de francs CFA. À travers ces actions, le groupe LTE entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations tout en promouvant les valeurs de solidarité et de cohésion sociale.