Cote d'Ivoire: Le public ivoirien en démonstration au Félicia pour la Coupe LFFP et le choc Asec-Africa

Le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a vibré ce week-end au rythme du football. Entre la finale de la Coupe de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP) et le très attendu derby entre l'Asec Mimosas et l'Africa Sports en Coupe nationale, les supporters ivoiriens ont répondu présents en masse, transformant le « Félicia » en véritable temple du ballon rond.

Samedi 14 mars, les regards étaient tournés vers la finale de la première édition de la Coupe LFFP Abidjan 2026. Opposées dans une affiche prestigieuse, les joueuses de l'Olympique Lyonnais et celles du Paris Saint-Germain ont offert un spectacle de haut niveau au public abidjanais. Au terme d'une rencontre intense, les Lyonnaises se sont imposées face à leurs rivales parisiennes, remportant ainsi le premier trophée de leur saison.

Au-delà du résultat sportif, c'est surtout l'engouement du public qui a marqué les esprits. Les tribunes du stade Félix Houphouët-Boigny étaient largement garnies, signe de l'intérêt grandissant des Ivoiriens pour les grands événements sportifs.

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Le lendemain, dimanche 15 mars, l'atmosphère est restée électrique avec le choc entre l'Asec Mimosas et l'Africa Sports d'Abidjan en seizième de finale de la Coupe nationale. Fidèle à sa réputation de derby historique du football ivoirien, la rencontre a tenu toutes ses promesses. Les Mimosas se sont finalement imposés sur la plus petite des marges (1-0), arrachant leur qualification au terme d'un match disputé.

Pour de nombreux observateurs, cette forte mobilisation du public est également la conséquence de l'appel lancé quelques jours plus tôt par le ministre délégué chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch. Le patron du sport ivoirien avait en effet invité les populations à se rendre massivement au stade afin de soutenir ces deux rendez-vous majeurs du football.

Le pari semble avoir été relevé. Comme lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, de la Coupe du monde de maracana en 2024 ou encore de l'Afrobasket féminin en 2025, les supporters ivoiriens ont démontré leur capacité à se mobiliser autour des grandes compétitions sportives.

Cette affluence record constitue également une excellente vitrine pour le développement du football féminin en Côte d'Ivoire. Selon les chiffres officiels, 27 900 spectateurs ont assisté à la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, soit la plus forte affluence jamais enregistrée dans le pays pour un match de football féminin. Un signal fort pour l'avenir de cette discipline, appelée à connaître un nouvel essor dans les clubs et au sein des différentes sélections nationales.