Togo: En quelques secondes, la menace est détectée

16 Mars 2026
Togonews (Lomé)

L'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé vient de renforcer sa sûreté aéroportuaire avec l'acquisition d'équipements Samdex, des analyseurs de chaussures de dernière génération.

Ces dispositifs permettent de détecter automatiquement, en quelques secondes, la présence d'explosifs, de menaces métalliques et non métalliques - armes à feu, couteaux et autres objets dangereux - sans que les passagers n'aient à retirer leurs chaussures. Une avancée technologique qui fluidifie le contrôle aux points de sécurité tout en renforçant son efficacité.

Conformes au règlement européen sur la sûreté de l'aviation, ces équipements s'inscrivent dans les standards internationaux les plus exigeants en matière de sécurité aéroportuaire. Avec cette acquisition, l'aéroport de Lomé confirme sa volonté de se hisser au niveau des grandes plateformes aéroportuaires mondiales, en offrant à ses passagers un environnement sûr et une expérience de voyage optimisée.

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