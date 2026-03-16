Congo-Kinshasa: Dix personnes condamnées pour viols sur mineures à Luiza

Le Tribunal de grande instance de Kananga a clôturé, le 14 mars, les audiences foraines en matière répressive portant sur des cas de viols sur mineures commis dans le territoire de Luiza.

Sur les treize accusés, dix ont été reconnus coupables et condamnés. Leur arrestation a été rendue possible grâce au concours de l'ONG Amour Plus, qui a constitué les dossiers et orienté les victimes vers une prise en charge juridique.

« La condamnation de ces bourreaux est un soulagement pour les victimes, un espoir de justice et un pas important dans la lutte contre les violences sexuelles au Kasaï-Central », a déclaré Merveille Nsangi Loola, coordonnatrice générale de l'ONG Amour Plus.

Elle revient sur l'importance de ces verdicts dans un contexte où les violences sexuelles restent un fléau dans la région. Marveille Nsangi s'entretient avec André Katende Ngalamulume.