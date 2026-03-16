Congo-Kinshasa: Modeste Bahati bénéficie d'un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l'AFDC

Modeste Bahati Lukwebo bénéficie d'un nouveau mandat de cinq ans à la tête du parti Alliance des forces démocratiques du Congo (AFDC). Les cadres, responsables et militants de ce parti ont levé cette option ce dimanche 15 mars, à l'issue du 4e congrès ordinaire tenu à Kinshasa.

En marge de cette rencontre, les cadres et militants de cette formation politique ont renouvelé leur confiance en leur autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo.

Ce dernier affirme engager toutes les structures du parti au travail afin que l'AFDC mérite pleinement son statut de deuxième force politique au sein de l'Union sacrée de la Nation, avec 35 députés nationaux.

Au cours de cette activité, Modeste Bahati Lukwebo a une nouvelle fois condamné le régime de Kigali qui, malgré la signature de plusieurs accords, continue, selon lui, de soutenir la rébellion dans l'Est de la RDC.

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Il a par ailleurs exprimé son soutien au Chef de l'État dans sa quête de la paix et de la restauration de la sécurité à travers le pays.

Plusieurs partis politiques membres de l'Union sacrée ont rehaussé de leur présence ce congrès, notamment l'UDPS/Kibassa et le PALU piloté par Willy Makiashi.

Rejeté par certains membres

Il y a quelques jours, après avoir exprimé son opposition à un éventuel changement de la Constitution qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président Félix Tshisekedi, certains membres de son parti ont retiré leur confiance à Modeste Bahati Lukwebo et lui avaient demandé d'en tirer les conséquences.

Quelques jours plus tard, il avait a affirmé que ses propos avaient été mal interprétés par ses adversaires politiques, tout en réaffirmant son soutien ferme au chef de l'État.