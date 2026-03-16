Congo-Kinshasa: Au pays, l'UDECOM alerte sur la circulation des produits périmés sur les marchés

L'Union pour la défense des consommateurs (UDECOM) alerte sur la circulation de produits périmés et contrefaits sur les marchés de la République démocratique du Congo.

Dans un communiqué publié dimanche 15 mars à Kinshasa, cette organisation a indiqué que la présence de produits non conformes constitue un risque réel pour la santé publique et pour les droits des consommateurs.

L'UDECOM rappelle que la protection des consommateurs passe non seulement par le respect strict des normes de qualité, mais aussi par une meilleure information du public.

Elle encourage les citoyens à adopter des réflexes simples afin de réduire les risques. Parmi les recommandations formulées, l'organisation conseille de :

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vérifier systématiquement la date de péremption, contrôler l'origine des produits, signaler tout produit suspect aux autorités compétentes.

A l'occasion de cette journée de sensibilisation, l'UDECOM a rappelé qu'un consommateur informé reste la première ligne de défense contre les abus et les produits dangereux.

Placée sous le thème : « Des produits sûrs, des consommateurs confiants », cette journée a mis en lumière la nécessité de garantir la sécurité et la qualité des biens mis à la disposition du public.

La Journée mondiale des droits des consommateurs constitue ainsi une opportunité de renforcer la sensibilisation et de promouvoir une culture de responsabilité partagée entre les autorités, les opérateurs économiques et les consommateurs en RDC.