Congo-Kinshasa: Retour au calme au marché de Mudaka à Kabare après une journée de psychose liée à des menaces d'attaque

L'activité a repris normalement ce lundi 16 mars au marché de Mudaka, dans le territoire de Kabare, après une journée de forte psychose observée la veille. Boutiques, magasins et autres lieux de commerce ont rouvert leurs portes dans cette entité située à une dizaine de kilomètres au nord de Bukavu, au Sud-Kivu, selon des sources locales.

Les écoles et les églises ont également repris leurs activités, signe d'un retour progressif à la normale après les inquiétudes qui ont paralysé la localité dimanche.

Une psychose alimentée par des rumeurs d'attaque

Selon ces sources à l'origine de cette panique : un climat de tension autour des taxes perçues sur les activités commerciales du marché de Mudaka, notamment tous les jeudis et dimanches. Selon plusieurs autres sources concordantes, ces taxes seraient collectées au profit de la rébellion Mouvement du 23 mars, qui contrôle l'entité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De leur côté, les combattants dits « Wazalendo », retranchés dans les zones périphériques, chercheraient à reprendre la collecte de ces taxes.

La tension est montée jeudi dernier lorsqu'un homme présenté comme un Wazalendo présumé aurait blessé au couteau un collecteur de taxes du M23 en plein marché.

Des messages sur les réseaux sociaux

Dans les jours qui ont suivi cet incident, des messages relayés sur les réseaux sociaux annonçaient une attaque imminente contre le marché de Mudaka prévue pour le dimanche 15 mars.

Ces informations ont rapidement semé la panique parmi les commerçants et les habitants de la zone. Par crainte d'éventuels affrontements, de nombreux vendeurs et vendeuses ont préféré rester chez eux afin d'observer l'évolution de la situation.

Conséquence : le marché de Mudaka est resté quasiment désert toute la journée de dimanche.

La psychose a également eu des répercussions sur la circulation. Le transport en commun sur la Route nationale numéro 2reliant Bukavu à Kavumu a été fortement perturbé.

Plusieurs conducteurs ont limité leurs déplacements par crainte d'éventuels incidents sur cet axe stratégique.

Retour progressif à la normale

Selon le chef du groupement de Mudaka, la situation est revenue à la normale ce lundi. Les activités économiques, scolaires et religieuses ont repris dans l'ensemble de la localité.