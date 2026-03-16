Congo-Kinshasa: Incinération de médicaments et marchandises périmés à Uma (Tshopo)

Une importante cargaison de médicaments et de marchandises périmées a été incinérée au village Uma, dans le territoire d'Ubundu, samedi 14 mars. L'opération s'inscrit dans le cadre de la campagne « Zéro produit périmé », visant à assainir le marché local.

Sous la supervision du service territorial de l'Environnement et de l'économie du climat, d'importants stocks de produits pharmaceutiques et de diverses marchandises dont la date de péremption était largement dépassée ont été détruits.

Cette intervention s'inscrit dans une vaste campagne de lutte contre la commercialisation de produits dangereux pour la santé publique. Selon le superviseur du service de l'Environnement, l'objectif est clair : protéger la population des risques sanitaires liés à la consommation de produits contaminés.

Un avertissement aux opérateurs économiques

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L'administrateur du territoire, Verdot Yamulamba, s'est montré ferme. Il a rappelé aux opérateurs économiques leur obligation de respecter scrupuleusement les dates de péremption et les conditions de conservation des marchandises.

« La santé de la population ne doit en aucun cas être sacrifiée au profit du gain économique », a-t-il martelé.

Le secteur de Bakumu Kilinga n'était que la première étape. Verdot Yamulamba a annoncé que l'opération d'assainissement sera bientôt étendue à d'autres localités de sa juridiction, afin de renforcer la sécurité sanitaire et restaurer la confiance des consommateurs.