Afrique: Le Projet Star RDC se déploie dans les provinces l'Ouest du pays

16 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Initialement concentrée dans les provinces de l'Ituri, Nord et Sud-Kivu, le projet Star-Est étend désormais son champ d'action dans les provinces de l'Ouest, notamment dans le Mai-Ndombe, le kwilu et le kwango.

Avec un financement de 250 millions de dollars américains de la Banque Mondiale, ce projet gouvernemental est structuré en plusieurs composantes : stabilisation à base communautaire, investissement dans les infrastructures socio-économiques, réhabilitation des pistes de desserte agricole, subvention des activités génératrices de revenus, lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre...

Les discussions sont en cours avec les notables des provinces concernées afin de déterminer ensemble les défis qui sont adressés.

Quelles sont les actions prévues dans le cadre du volet violences sexuelles et celles basées sur le genre ?

Jody Daniel Nkashama s'est entretenue à ce sujet avec Madame Brigitte Kapinga, Coordonnatrice Générale du projet Star RDC.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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