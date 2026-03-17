Afrique: Lancement imminent du Centre africain d'excellence pour les marchés inclusifs

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu, le lundi 16 mars 2026, au siège du Ministère M. Youssef Ahmed El-Kordafani, Directeur Exécutif du "Centre d'excellence africain pour les marchés inclusifs" (AIMEC).

Cette rencontre a été consacrée à l'examen des progrès réalisés dans les procédures visant à rendre opérationnel le centre, dont le siège est accueilli par la Tunisia.

À cette occasion, M. le Ministre a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à soutenir cette institution africaine émergente et à oeuvrer pour réunir les conditions favorables au démarrage de ses activités. Il a également souligné la nécessité de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires, contribuant ainsi au développement de l'action africaine commune.

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De son côté, le Directeur Exécutif du Centre africain d'excellence pour les marchés inclusifs a salué les efforts déployés par les différentes parties tunisiennes pour activer le centre et lancer ses activités conformément aux objectifs de l'Union Africaine dans le cadre de l'Agenda 2063. Il a également réaffirmé l'engagement de l'Union à poursuivre la mise en place de cette institution et a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes et des partenaires du continent afin d'assurer le succès de cette nouvelle institution.