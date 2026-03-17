Afrique Australe: L'Angola et le Zimbabwe s'orientent vers un partenariat stratégique en agriculture, éducation et tourisme

Luena — La province angolaise de Moxico et la République du Zimbabwe sont sur le point d'établir un partenariat stratégique dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et du tourisme.

Cette intention a été exprimée ce lundi lors d'une réunion de bilan entre des membres du gouvernement provincial et la délégation de l'ambassade du Zimbabwe en Angola, qui a séjourné dans la province au cours des cinq derniers jours.

La vice-gouverneure chargée du secteur politique, social et économique, Elizabeth Ayala, a qualifié ce déplacement de « très productif », soulignant que les rencontres ont permis d'identifier des domaines prioritaires pour renforcer la coopération bilatérale, notamment la formation des jeunes, le transfert de savoir-faire technique et le développement économique.

Dans le domaine agricole, l'une des principales priorités est la formation technique et scientifique de la jeunesse, incluant le partage d'expériences sur la production et la transformation des aliments. La coopération pourrait également intégrer des échanges d'experts et des programmes de formation visant à améliorer les pratiques agricoles et d'élevage dans la province.

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L'éducation constitue également un axe central de la future coopération. Les autorités envisagent la mise en place de programmes d'échanges académiques entre étudiants angolais et zimbabwéens, avec un accent particulier sur l'enseignement technique et professionnel. L'apprentissage des langues est également jugé essentiel, permettant aux jeunes Angolais d'apprendre l'anglais et aux étudiants zimbabwéens d'étudier le portugais.

Le tourisme est un autre secteur stratégique. Selon la vice-gouverneure, le Zimbabwe est reconnu internationalement comme l'une des destinations touristiques phares pour 2026, grâce à ses paysages naturels et au développement de l'écotourisme et de l'agrotourisme. La participation à la foire internationale au Zimbabwe devrait permettre d'observer de près les secteurs moteurs de l'économie du pays et de préparer les procédures administratives pour formaliser des accords.

Pour sa part, l'ambassadeur du Zimbabwe, Thando Madzvamuse, s'est dit satisfait des résultats de la mission, précisant que la délégation a visité plusieurs sites dans la province, notamment des exploitations agricoles, des projets liés à l'énergie solaire et des établissements scolaires.

Le diplomate a également plaidé pour l'échange d'étudiants entre les deux pays, soulignant que le Zimbabwe dispose d'écoles techniques de référence pouvant contribuer à la formation de la jeunesse angolaise, en ligne avec les efforts de diversification économique promus par le Président João Lourenço.

Dans le cadre de la coopération future, l'ambassadeur a annoncé que son pays identifie actuellement une province zimbabwéenne pouvant être jumelée avec Moxico, afin de créer une plateforme permanente de coopération institutionnelle et de développement conjoint entre les deux régions.

La visite de la délégation zimbabwéenne à Moxico s'inscrit dans le renforcement des relations de coopération entre l'Angola et le Zimbabwe, deux pays d'Afrique australe membres de diverses organisations régionales. Ces dernières années, les gouvernements des deux pays ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération économique et technique, en particulier dans des secteurs stratégiques pour la diversification des économies nationales, tels que l'agriculture, le tourisme, l'éducation et la formation professionnelle.