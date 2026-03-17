Afrique: La fraude financière via l'IA 4,5 fois plus lucrative, selon un rapport d'Interpol

Dakar — La fraude financière facilitée par l'Intelligence artificielle est devenue 4, 5 fois plus lucrative que les méthodes traditionnelles, a indiqué Interpol, l'Organisation internationale de la police criminelle, dans un rapport rendu public, lundi.

Le rapport met notamment en garde contre une menace de fraude financière mondiale de plus en plus sophistiquée.

Il relève que la fraude facilitée par l'IA est 4,5 fois plus lucrative que les méthodes traditionnelles, les systèmes d"'IA agentielle" pouvant "planifier et exécuter de manière autonome des campagnes de fraude complètes, de la reconnaissance aux demandes de rançon".

"L'extorsion sexuelle est désormais systématiquement intégrée aux escroqueries telles que les arnaques sentimentales et les fraudes à l'investissement, souvent à l'aide de scénarios et de contenus générés par l'IA", signale Interpol dans son nouveau rapport.

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L'Organisation internationale de la police criminelle évoque une collaboration accrue des réseaux criminels avec des groupes spécialisés dans le blanchiment d'argent en termes de partage d'expertise et de technologies, afin d'étendre leurs opérations à l'échelle mondiale.

"Avec l'intensification de la collaboration criminelle internationale, la fraude n'est plus une menace périphérique, mais un élément central de la polycriminalité, à l'intersection du crime organisé, du trafic d'êtres humains et de la cybercriminalité", avertit Interpol.

Elle estime que la fraude financière est aujourd'hui "l'un des crimes transnationaux les plus graves et évolutifs au monde, avec des conséquences économiques et humaines considérables".

"Grâce à l'intelligence artificielle, aux outils numériques à bas coût et à une collaboration criminelle mondiale accrue, nous assistons à l'industrialisation de la fraude. Il est essentiel de se rappeler que le coût de la criminalité financière ne se limite pas à l'argent ; il s'agit aussi des économies de toute une vie, de la dignité des personnes et, dans le pire des cas, de leur vie", a déclaré le secrétaire général d'Interpol.

Dans des propos cités dans le rapport, Valdecy Urquiza appelle à un renforcement de la coopération entre les forces de l'ordre et le secteur privé, et à une sensibilisation du public pour lutter contre cette menace pour la sécurité mondiale.