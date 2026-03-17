Afrique: Coopération Sénégal-BAD - La Vice-Présidente Nnenna Nwabufo en visite à Dakar

16 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, a reçu ce lundi 16 mars 2026, une mission de la Banque Africaine de Développement (BAD), dirigée par Nnenna Nwabufo, Vice-Présidente chargée du Développement régional, de l'Intégration et de la Prestation de services.

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« Cette rencontre a été l'occasion de discuter de l'état de la coopération entre le Sénégal et le Groupe de la BAD, qui est un partenaire privilégié de notre pays. Les échanges ont également porté sur le cadrage macroéconomique, les réformes afférentes à la situation des finances publiques, mais aussi sur le recyclage d'actifs », renseigne une note du ministère de l'Economie.

D'après la même source, le ministre Abdourahmane Sarr s'est réjoui des convergences de vue avec la BAD et des perspectives de collaboration annoncées, afin d'accompagner la prise en charge des priorités nationales de l'agenda 2050 et de la SND 2025-2029.

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