Détenus au Maroc depuis la finale de la CAN remportée par le Sénégal (0-1), les dix-huit supporters sénégalais poursuivis pour hooliganisme devront patienter encore. Leur procès en appel, ouvert ce lundi à Rabat, a été aussitôt renvoyé au 30 mars prochain.

Depuis janvier, derrière les barreaux

Le 19 février dernier, le tribunal de première instance de Rabat a prononcé des peines allant de trois mois à un an ferme de prison, assorties d'amendes pour les 18 supporters sénégalais. Une décision jugée sévère qui ne clôt pas pour autant le dossier. La partie civile et le parquet marocain décident d'interjeter appel, ouvrant une nouvelle phase judiciaire dont l'issue reste incertaine.

Face à cette situation, Dakar n'est pas resté les bras croisés. Le Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, a effectué le déplacement à Rabat pour apporter soutien et réconfort aux dix-huit détenus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Amadou Chérif Diouf, Secrétaire d'État aux Sénégalais de l'Extérieur, à Rabat pour le procès en appel des 18 supporters sénégalaiAu Sénégal, la mobilisation avait également pris une dimension populaire. Le 28 février dernier, les familles des supporters détenus, rejointes par des citoyens solidaires, avaient organisé une marche pacifique à Dakar pour réclamer leur libération immédiate.

L'Aïd El Fitr loin des familles

Avec ce nouveau renvoi au 30 mars, les dix-huit supporters sénégalais passeront l'Aïd El Fitr fête de la rupture du jeûne célébrée en famille derrière les barreaux d'une prison marocaine.

Les violences en marge de la finale CAN auront coûté cher. Fin janvier, la CAF a sorti le carton rouge sur le plan disciplinaire, condamnant les fédérations du Maroc et du Sénégal à des amendes se comptant en centaines de milliers d'euros pour comportements antisportifs et manquements répétés aux règles du fair-play.

Tout commence au soir du 19 janvier 2026, au lendemain de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal face au Maroc sur le score de 0-1. Dans l'effervescence et les tensions qui ont suivi la défaite des Lions de l'Atlas, dix-huit supporters sénégalais sont interpellés et placés en détention par les autorités marocaines. Accusés de hooliganisme, ils se retrouvent plongés dans l'engrenage judiciaire d'un pays étranger, loin des leurs.