Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 17 mars 2026

revue de presse

Royaume-Uni : Bola Tinubu effectue la première visite d’État d’un président du Nigeria depuis 1989

Le président nigérian Bola Tinubu est attendu à Londres ce 17 mars 2026 pour la première visite d'État en près de 40 ans d'un représentant de la nation la plus peuplée d'Afrique chez son ancienne puissance coloniale. Les deux pays sont des partenaires majeurs dans le commerce, l’aide au développement et la défense.

Le président du Nigeria est attendu à Londres ce mardi 17 mars. Il s’agit de la première visite d’État d’un président nigérian au Royaume Uni depuis celle d’Ibrahim Babangida en 1989. Ahmed Bola Tinubu s’est déjà rendu à plusieurs reprises dans ce pays, mais jamais au titre d’une visite d’État.

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Il sera reçu mercredi par le roi Charles III, signe de l'importance que Londres attribue à cette visite, suivie d’une rencontre jeudi avec le Premier ministre Keir Starmer. [Source RFI]

Burkina : $215,9 millions pour transformer l’agriculture

La Banque mondiale a approuvé un financement de 215,9 millions de dollars, soit environ 118,7 milliards FCFA, pour soutenir la transformation du secteur agricole au Burkina Faso, a-t-on appris d’un communiqué publié le 10 mars 2026 à Ouagadougou.

Un nouveau financement de la Banque mondiale, à hauteur de 215,9 millions de dollars, est destiné au Projet d’appui à la transformation de l’agriculture au Burkina Faso (PATAB), en phase avec les priorités nationales du gouvernement en matière de sécurité alimentaire, de création d’emplois et de promotion du secteur privé.

Le projet vise à renforcer la productivité agricole, à moderniser les infrastructures de transformation et à améliorer l’accès des producteurs aux marchés, selon la même source. [Source Apanews]

La fraude financière via l'IA 4,5 fois plus lucrative, selon un rapport d'Interpol

La fraude financière facilitée par l'Intelligence artificielle est devenue 4, 5 fois plus lucrative que les méthodes traditionnelles, a indiqué Interpol, l'Organisation internationale de la police criminelle, dans un rapport rendu public, lundi.

Le rapport met notamment en garde contre une menace de fraude financière mondiale de plus en plus sophistiquée.

Il relève que la fraude facilitée par l'IA est 4,5 fois plus lucrative que les méthodes traditionnelles, les systèmes d'IA agentielle" pouvant "planifier et exécuter de manière autonome des campagnes de fraude complètes, de la reconnaissance aux demandes de rançon". [Source Agence de presse sénégalaise]

Libye : Procès en appel de l'ex-président français - À quand la fin de la descente aux enfers de Nicolas Sarkozy ?

Condamné en première instance, en septembre 2025, à cinq ans de prison « pour association de malfaiteurs » dans le dossier de financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007, l'ex-président français, Nicolas Sarkozy, est de retour, devant la Justice de son pays.

Son procès en appel s'est ouvert le 16 mars dernier, devant le tribunal correctionnel de Paris où une nouvelle équipe de magistrats doit juger l'affaire. Un procès aux enjeux majeurs pour l'ancien locataire du palais de l'Elysée qui risque de faire face à des conséquences hautement dommageables pour lui s'il est reconnu, à nouveau, coupable des faits à lui reprochés. [Source Le Pays]

Maroc : Découverte exceptionnelle d’un nouveau dinosaure herbivore vieux de plus de 100 millions d’années

Une découverte scientifique d’envergure vient enrichir l’histoire préhistorique du Maroc. Des chercheurs ont mis au jour les restes fossilisés d’un dinosaure herbivore jusqu’alors inconnu dans la région de Tendrara, dans l’Est du pays.

Cette trouvaille paléontologique confirme que cette zone abritait de grands dinosaures il y a plus de cent millions d’années. Pour les scientifiques, elle ouvre une nouvelle fenêtre sur les écosystèmes terrestres de l’ère des dinosaures et renforce l’importance du Maroc dans la recherche internationale sur la vie préhistorique. [Source Afrik.com]

Suspension des réseaux sociaux : Le tribunal de Libreville se déclare incompétent

Saisi en référé par le parti politique Ensemble pour le Gabon (EPG) après la suspension des réseaux sociaux décidée le 17 février 2026 par la Haute Autorité de la Communication (HAC), le Tribunal de première instance de Libreville s’est déclaré incompétent.

Dans une ordonnance rendue le 16 mars 2026, le juge des référés a rejeté la demande du parti dirigé par Alain Claude Billie By Nze, relançant le débat sur les voies de recours possibles face à cette décision qui continue de susciter des interrogations sur la liberté d’expression au Gabon. [Source GabonMediaTime]

Lancement imminent du Centre africain d'excellence pour les marchés inclusifs en Tunisie

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu, le lundi 16 mars 2026, au siège du Ministère M. Youssef Ahmed El-Kordafani, Directeur Exécutif du "Centre d'excellence africain pour les marchés inclusifs" (AIMEC).

Cette rencontre a été consacrée à l'examen des progrès réalisés dans les procédures visant à rendre opérationnel le centre, dont le siège est accueilli par la Tunisia.

À cette occasion, M. le Ministre a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à soutenir cette institution africaine émergente et à oeuvrer pour réunir les conditions favorables au démarrage de ses activités. Il a également souligné la nécessité de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires, contribuant ainsi au développement de l'action africaine commune. [Source La Presse]

L’UE exige la libération de Mohamed Bazoum, le Niger dénonce une « ingérence paternaliste »

Le dialogue de sourds entre Niamey et le Parlement européen continue, à propos de l’ancien président nigérien toujours en détention. Les députés européens viennent de voter une résolution demandant la libération de Mohamed Bazoum et de son épouse.

La répétition inlassable des mêmes positions politiques peut ressembler à une suite de coups d’épée dans l’eau. Cependant il existe des dates symboliques et des cadres ponctuels qui confèrent une résonance particulière à une condamnation officielle.

Sur le dossier du Niger, l’occasion de la fin théorique du mandat présidentiel de Mohamed Bazoum – prévue le 2 avril prochain – fait le larron européen. Strasbourg vient de voter une résolution demandant la libération, avant la fin officielle de l’actuel mandat, du président renversé et de son épouse. [Source Jeune Afrique]

Enrôlements forcés en Russie - Le gouvernement russe s’engage à arrêter le recrutement forcé de Kényans, déclare le chef de la diplomatie kényane

Le chef de la diplomatie kényane, Musalia Mudavadi, présent à Moscou depuis dimanche 15 mars, a annoncé une avancée dans ses discussions avec la Russie. Il s’était envolé vers la capitale russe pour tenter de mettre fin à l’enrôlement forcé par la Russie de ressortissants kényans dans la guerre en Ukraine. Le diplomate a déclaré lundi 16 mars que la Russie avait accepté d'arrêter de recruter des ressortissants kényans pour combattre.

Musalia Mudavadi, qui doit rester en Russie jusqu’au mardi 17 mars, a annoncé lundi 16 mars que la Russie s’était engagée, à la suite de son entretien avec Sergueï Lavrov, à stopper le recrutement forcé de ressortissants kényans. Les ressortissants kényans concernés s’étaient vus promettre depuis leur pays d’origine des emplois civils bien rémunérés en Russie pour se retrouver, une fois sur place, forcés de signer un contrat avec l'armée russe. [Source Africa Radio]

Football : La CAN 2025 enregistre une hausse de 61% des audiences

L’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), organisée au Maroc, a enregistré une hausse de 61% des audiences, selon la Confédération africaine de football (CAF). Dans un communiqué publié lundi, l’instance se félicite d’une “croissance sans précédent” qui confirme “l’expansion” de la compétition à l’international.

La CAN marocaine s'est déroulée du 21 décembre 2025 au 18 février 2026 et a été remportée par le Sénégal, au terme d'une finale contre le pays hôte.

Le succès d’audience de la CAN 2025, sponsorisée par TotalEnergies, serait notamment dû à une couverture renforcée en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. [Source Africanews]