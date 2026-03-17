Le président nigérian Bola Tinubu est attendu à Londres ce 17 mars 2026 pour la première visite d'État en près de 40 ans d'un représentant de la nation la plus peuplée d'Afrique chez son ancienne puissance coloniale. Les deux pays sont des partenaires majeurs dans le commerce, l'aide au développement et la défense.

Le président du Nigeria est attendu à Londres ce mardi 17 mars. Il s'agit de la première visite d'État d'un président nigérian au Royaume Uni depuis celle d'Ibrahim Babangida en 1989. Ahmed Bola Tinubu s'est déjà rendu à plusieurs reprises dans ce pays, mais jamais au titre d'une visite d'État.

Il sera reçu mercredi par le roi Charles III, signe de l'importance que Londres attribue à cette visite, suivie d'une rencontre jeudi avec le Premier ministre Keir Starmer.

Coopération économique, migratoire et sécuritaire

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Cette visite du président Tinubu s'inscrit dans la continuité d'un partenariat conclu il y a 18 mois pour renforcer la coopération économique, migratoire et sécuritaire entre les deux pays.

Le Nigeria est le deuxième plus important partenaire commercial de Londres sur le continent africain. Les échanges commerciaux s'élèvent à plus 9 milliards d'euros par an, soutenus par une forte augmentation des exportations britanniques de services et de technologies.

Le Nigeria souhaite l'aide de Londres pour développer ses infrastructures et a déjà obtenu une garantie de prêts pour un projet de réhabilitation de ses ports d'Apapa et de Tin Can Island, près de Lagos.

Les deux pays souhaitent également renforcer leur coopération militaires en matière de formation, d'échanges de renseignements, et ce alors que le Nigeria est confronté à une insurrection jihadiste croissante.

Tensions autour de l'Église anglicane

Pour l'économiste Ade Adefeko, le maitre mot de cette rencontre est la réciprocité commerciale. Le Nigeria, explique-t-il, n'est plus un marché passif. Il tire parti de sa démographie et son importante accélération économique pour attirer des capitaux industriels britanniques.

Cette visite intervient par ailleurs sur fond de désaccord entre l'Église d'Angleterre et des conservateurs anglicans africains, dont nigérians, autour de la bénédiction des couples de même sexe par certaines églises anglicanes, surtout occidentales, et la nomination d'une femme comme archevêque de Canterbury, qui joue le rôle de chef spirituel de l'anglicanisme.