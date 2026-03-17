Tunisie: Concours national de mémorisation du Coran - Kaïs Saïed récompense les lauréats au palais de Carthage

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé cet après-midi, 26 Ramadan correspondant au 16 mars courant, au Palais de Carthage, une cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours national de mémorisation du Coran.

La cérémonie a débuté par la récitation de versets du Saint Coran, avant que le chef de l'État ne procède à la remise des prix et des certificats aux lauréats.

Ont assisté à cet événement le Mufti de la République tunisienne, Hichem Ben Mahmoud, le ministre des Affaires religieuses Ahmed Bouhali, le président de la Ligue nationale du Coran Mohamed Machfar, ainsi que le cheikh Mondher Jeddi.