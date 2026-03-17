Tunisie: CIL - Le bénéfice net dépasse les 21 millions de dinars en 2025

16 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

La Compagnie Internationale de Leasing (CIL) affiche une croissance solide de ses indicateurs de rentabilité pour l'exercice clos fin 2025. Le résultat net individuel s'établit à 21,4 millions de dinars, contre 19,9 millions un an plus tôt.

Cette tendance haussière se confirme au niveau du groupe avec un résultat net consolidé de 21,7 millions de dinars, dépassant les 20,2 millions enregistrés en 2024.

Fort de ces performances, le Conseil d'Administration propose la distribution d'un dividende de 2,400 dinars par action, conformément aux récentes directives de la Banque Centrale de Tunisie.

Cette proposition sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue le jeudi 16 avril 2026. Les états financiers, arrêtés lors de la séance du Conseil le 12 mars dernier, ont d'ores et déjà été transmis aux Commissaires aux Comptes pour certification avant cette échéance annuelle.

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